Тільки в Україні на пачці чаю може бути написано: «Чайне листя зібрано в Індії, на Цейлоні та в Китаї. Упакований в Україні. Насолоджуйтеся смаком справжнього англійського чаю!»
Два товариші розповідали один одному анекдоти і засиділися до пізнього вечора. Нарешті один зібрався йти додому і побачив на стіні мідний тазок:
- Слухай, а що це таке?
- Годинник, що говорить.
- Як це?
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Друг бере качалку і з усієї сили б'є по тазику. З-за стіни крик:
- Дві години ночі, козел, а ти гримиш!
***
- Доктор! Моя дитина наїлася піску. Я дала йому випити багато води. Що робити далі?
- Стежити, щоб він тепер не наївся цементу.
***
Відвідувач, марно прочекавши півгодини офіціантку з замовленням, підкликає до себе господаря ресторану:
– Ось вам гроші, купіть квіти для вашої офіціантки.
– Із задоволенням, — відповідає зраділий господар ресторану. — Вона вам так сподобалася?
– Зовсім ні. По-моєму, вона померла...
***
У мене сусід — вампір був! — Як ти про це дізнався? — А я йому в груди осиковий кілок вбив, він і помер...
***
Діти:
— А у мого тата крутий останній айфон!
– А у мого — останній Лексус!
– А у мого — ось такий щур у підвалі!
Всі хором:
— Та ти шоооо...?! Покажи!
***
Якщо б на виборах голосували за те, кого з депутатів посадити, то явка виборців була б близька до 100%.
***
– Які у вас величезні кавуни!
— Це не кавуни, це виноград.
– А які у вас великі кабачки!
— Це не кабачки, це горох.
– А як у вас соловейко заливається!
— Це не соловей, а лічильник Гейгера.
***
Нагадаємо, Путін осоромився дурним вчинком, яскрава карикатура підірвала мережу.
Як повідомляла Politeka, соратник Путіна безглуздо зганьбився перед камерами, соцмережі в ауті.
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