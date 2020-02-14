Я завжди бойкотую товари тих виробників, чия продукція мені не по кишені
Оголошення в приймальній лікаря: "Просимо пацієнтів не обмінюватися симптомами. Це дуже ускладнює діагноз"
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Йде мужик з гусаком центральною площею міста. Гусак явно страждає на діарею. Підходить до них поліцейський.
– Чоловіче, ну що ж таке? Центральна площа, ви з гусаком, він йде паскудить.
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– Ну і що? Он подивіться, вся площа в голубах!
– Нуу! Голуб — це птах миру!
— Б*я буду! Мій гусак теж війни не хоче!
***
Зупиняється велосипедист на червоне світло поруч з Майбахом і якось так неакуратно робить подряпину на машині через весь бік. Опускається тоноване вікно. Машина була повна людей.
Один:
– Ну, ти, мужик, потрапив на 10000 зелених.
– Немає проблем, — велосипедист дістає з рюкзака названу суму і віддає у вікно.
– Де ж ти стільки набрав? Ким працюєш?
– Я професійний кілер.
В машині порадилися. Крайній простягає йому назад гроші:
– Вибач, братан, візьми свої 10000
Велосипедист:
— Ви не зрозуміли. З кожного.
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- Скажіть, чому у вас ціни в бізнес-клас і економ настільки різняться?
- Все просто. Перед зльотом пасажири бізнес-класу залишаються в кріслах, а економ - виходять і штовхають літак.
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- А що це ти про Машу сказав, що вона "безумно красива"?
– Ну, так, дівка без розуму, але гарна...
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Щоб ваше побачення в ресторані запам'яталося їй, просто нічого їй не замовляйте.
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У нас в країні величезна кількість видатних лідерів, які можуть витягнути державу на передові позиції у світі. Шкода, що вони зараз або в курилці, або перед монітором з пивом.
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– Чим сороконіжка відрізняється від жінки?
– У сороконіжки немає сорока пар туфель.
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