Я завжди бойкотую товари тих виробників, чия продукція мені не по кишені

Оголошення в приймальній лікаря: "Просимо пацієнтів не обмінюватися симптомами. Це дуже ускладнює діагноз"

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Йде мужик з гусаком центральною площею міста. Гусак явно страждає на діарею. Підходить до них поліцейський.

– Чоловіче, ну що ж таке? Центральна площа, ви з гусаком, він йде паскудить.

– Ну і що? Он подивіться, вся площа в голубах!

– Нуу! Голуб — це птах миру!

— Б*я буду! Мій гусак теж війни не хоче!

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Зупиняється велосипедист на червоне світло поруч з Майбахом і якось так неакуратно робить подряпину на машині через весь бік. Опускається тоноване вікно. Машина була повна людей.

Один:

– Ну, ти, мужик, потрапив на 10000 зелених.

– Немає проблем, — велосипедист дістає з рюкзака названу суму і віддає у вікно.

– Де ж ти стільки набрав? Ким працюєш?

– Я професійний кілер.

В машині порадилися. Крайній простягає йому назад гроші:

– Вибач, братан, візьми свої 10000

Велосипедист:

— Ви не зрозуміли. З кожного.

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- Скажіть, чому у вас ціни в бізнес-клас і економ настільки різняться?

- Все просто. Перед зльотом пасажири бізнес-класу залишаються в кріслах, а економ - виходять і штовхають літак.

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- А що це ти про Машу сказав, що вона "безумно красива"?

– Ну, так, дівка без розуму, але гарна...

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Щоб ваше побачення в ресторані запам'яталося їй, просто нічого їй не замовляйте.

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У нас в країні величезна кількість видатних лідерів, які можуть витягнути державу на передові позиції у світі. Шкода, що вони зараз або в курилці, або перед монітором з пивом.

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– Чим сороконіжка відрізняється від жінки?

– У сороконіжки немає сорока пар туфель.

Нагадаємо, Азарова висміяли за вітання господаря Кремля.

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