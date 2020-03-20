Про всяк випадок обходжу стороною не тільки китайців, а й тих, хто просто мружиться
– Скажіть, у вас є у продажу йодистий калій?
– Ні, тільки ціаністий.
– А яка різниця?
— Так невелика... всього дві гривні.
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– Дідусю, ми тимурівці! Давайте, ми вам дров нарубаємо, паркан полагодимо, дах залатаємо...
– Спасибі, хлопці, які ж ви молодці! По господарству я і сам впораюся. Ось сусідові б морду набити!..
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Підтяжка обличчя — це молодість, притягнута за вуха.
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– У вас сигарети не буде? Люблю, знаєте, покурити після сексу.
– У вас же не було сексу.
– Ах так, ще одне прохання…
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Розмова подруг:
– А він тобі про свої минулі стосунки розповідав?
– Ні.
– От козел! А ти йому?
– Ні.
– От розумниця!
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Мама трансвестита Максима не знала, як реагувати на ситуацію: начебто і цвях в будинку заб'є, і помадою поділиться…
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Літня пара гуляє ввечері парком. Вони статечно сідають на лавочку і раптом помічають, що на іншому кінці лавки (а лавка довга і напівтемна) сидить молода парочка і дуже пристрасно цілується. Літня пара розуміє, що потрапила в незручну ситуацію. Нарешті дружина каже чоловікові:
– Слухай, ну ти хоч свисни як-небудь...
– Чорта з два! Мені сорок років тому ніхто не свиснув.
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– Доктор, у мене ніс закладений…
– Я вас благаю! У мене квартира, машина і дача закладені, а ви тут зі своїми соплями.
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Весь вечір тупо дивився в ящик... Напевно, прийшла пора придбати телевізор.
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Відповідь на питання «об'єкт буде зданий в строк?» була написана прямо на паркані будівництва.
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Багато холостяків мріють про красиву, розумну і турботливу дружину. Багато одружених мріють про те ж.
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