Про всяк випадок обходжу стороною не тільки китайців, а й тих, хто просто мружиться

– Скажіть, у вас є у продажу йодистий калій?

– Ні, тільки ціаністий.

– А яка різниця?

— Так невелика... всього дві гривні.

***

– Дідусю, ми тимурівці! Давайте, ми вам дров нарубаємо, паркан полагодимо, дах залатаємо...

– Спасибі, хлопці, які ж ви молодці! По господарству я і сам впораюся. Ось сусідові б морду набити!..

***

Підтяжка обличчя — це молодість, притягнута за вуха.

***

– У вас сигарети не буде? Люблю, знаєте, покурити після сексу.

– У вас же не було сексу.

– Ах так, ще одне прохання…

***

Розмова подруг:

– А він тобі про свої минулі стосунки розповідав?

– Ні.

– От козел! А ти йому?

– Ні.

– От розумниця!

***

Мама трансвестита Максима не знала, як реагувати на ситуацію: начебто і цвях в будинку заб'є, і помадою поділиться…

***

Літня пара гуляє ввечері парком. Вони статечно сідають на лавочку і раптом помічають, що на іншому кінці лавки (а лавка довга і напівтемна) сидить молода парочка і дуже пристрасно цілується. Літня пара розуміє, що потрапила в незручну ситуацію. Нарешті дружина каже чоловікові:

– Слухай, ну ти хоч свисни як-небудь...

– Чорта з два! Мені сорок років тому ніхто не свиснув.

***

– Доктор, у мене ніс закладений…

– Я вас благаю! У мене квартира, машина і дача закладені, а ви тут зі своїми соплями.

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Весь вечір тупо дивився в ящик... Напевно, прийшла пора придбати телевізор.

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Відповідь на питання «об'єкт буде зданий в строк?» була написана прямо на паркані будівництва.

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Багато холостяків мріють про красиву, розумну і турботливу дружину. Багато одружених мріють про те ж.

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