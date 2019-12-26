Глава РФ Володимир Путін неодноразово потрапляв у конфузи через обмовки, які потім ставали не лише предметом глузувань, але й темою для дослідження «іносказань» лідера

Черговим казусом відзначилася зустріч Володимира Путіна з урядом, передає Politeka.

Штовхаючи промову перед аудиторією, він завив, що одним із головних завдань влади є «боротьба з підвищенням рівня доходів громадян. Особливо серед тих категорій, які отримують найменші доходи».

Путин на встрече с правительством: одной из главных задач является борьба с повышением уровня доходов граждан.



Нет, это Путин не оговорился.

Это Путин ПРОговорился. pic.twitter.com/uVhnSiBbVa — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 25, 2019

Ця обмовка моментально стала темою для обговорень в Twitter.

Так, у блозі Проф. Преображенський з'явилося не тільки відео обмовки, але і її «розбір».

«Путін не обмовився. Це Путін проговорився», – зазначається у підписі до публікації. А в коментарях дається розгорнуте пояснення, чому це не випадково прозвучало:

«Чому я вважаю, що Путін проговорився. Тому що Путін чудово розуміє: незалежним і забезпеченим людям його влада не потрібна. Незалежні і забезпечені позбудуться від Путіна в один день. А ось людьми бідними, які звикли терпіти його владу, може правити нескінченно».

Дискусія під твітом розгорілася неабияка.

«Особливо боротьба з тими, хто має найменші доходи. Сьогодні дід взагалі не бреше. Напевно програв на спір.))))))))))», «Треба визнати, боротьба зі зростанням доходів населення йде з великим успіхом», «ну хоч не нап***в. таке рідко буває. А так все логічно - жебраками простіше керувати, вони не будуть виходити на мітинги боячись втратити роботу», «Зазвичай йому писали про що брехати на папірці, а тут он як - рот відкрився, прорвало верхній бачок і несподівано вивалилися всі капості які задумані шоблою», «У СРСР нищили багатих, newСССР будуть знищувати бідних. Запам'ятайте цей твіт», – іронізують користувачі.

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