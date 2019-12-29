Російський президент Володимир Путін став героєм їдкою фотожаби

Про це пише Politeka.net.

На цей раз главу Кремля Володимира Путіна жорстко висміяли через жалюгідну економічну ситуацію в Росії.

Яскраву фотожабу в своєму особистому Facebook опублікував користувач Олександр Торн.

На ній зображена пенсіонерка, яка ставить президентові РФ наступне питання: "Володимир Володимирович, коли жити почнемо нормально?". На що слід їдка фраза Путіна: "Давай після свят...".

Користувачів повеселила фотожаба і вони пригадали Володимиру Путіну його слова 20-річної давності, коли він стверджував, що у Росії немає часу на розкачку".

"Що не день, то свято", "Часу на розкачку немає! В. В. Путін 20 років тому", "В минулому році від ривка яйце втратили, що в цьому?", "Травневих...", "Коли рак на горі свисне...", - жартують вони в коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін безглуздо осоромився на льоду. У рамках Нічної хокейної ліги на Червоній площі влаштували традиційну показуху: команда Путіна змагалася зі збірною російських чиновників і олігархів.

Деякі користувачі припустили, що на лід випустили двійника президента Росії, а інші коментатори поглумилися і згадали червоний килим, на який у минулому році впав Володимир Путін.

"Який хокей? Він ледве пересуває ноги", "Дідові прогули на кладовищі ставлять, а вам би все іржати, як деменція з ключкою їздить!", "Де традиційний червоний килимок?", "Гра в піддавки", "В це раз всього 8 шайб забив, не розігрався", "Той випадок, коли боягуз грає в хокей...", "Це вже навіть не смішно. Все тупо тримаються подалі...", "Чергова клоунада", "Так, дідок ледве тримається на ковзанах", "тобто повний рассинхрон з реальністю. У країні ж*па, а він в хокей з ж*полизами?", "Пиня герой! Грав, не знімаючи памперса!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні