Президент Росії Володимир Путін безглуздо зганьбився перед камерами

Про це пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що конфузний інцидент стався під час хокейного матчу на Червоній площі, в якому також брав участь Володимир Путін.

Відео з моментом ганьби у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

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Зокрема, під час перерви хокейного матчу Володимир Путін зганьбився з безглуздим анекдотом і пообіцяв "порвати суперників".

"Я кукурудзу з'їв, Сергій Кужугетович – пончик. Зараз порвемо вас! Наша пампушка з солдатської їдальні. А ваш якийсь, його й не видно. У вас дірка більше, ніж пончик!", — безглуздо пожартував російський президент перед камерами.

"Панове розважаються", "Новий Петросян", "Добре коли дірка більше!", "Дід зовсім з гумором не дружить", "Країна в руїні, а вони х*йнею страждають, веселяться....не заробили і кірки хліба за 20 років...", "Який же він убогий", "Під спеціаліст по діркам у підлабузників - хоч не зізнавався б", "Дірка більше в бошці дідуся, а ці жінки настільки страшні, що у Шойгу в десять разів здоровіше діра!", - жартують користувачі в коментарях під публикацией.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін безглуздо осоромився на льоду. У рамках Нічної хокейної ліги на Червоній площі влаштували традиційну показуху: команда Путіна змагалася зі збірною російських чиновників і олігархів.

Деякі користувачі припустили, що на лід випустили двійника президента Росії, а інші коментатори поглумилися і згадали червоний килим, на який у минулому році впав Володимир Путін.

"Який хокей? Він ледве пересуває ноги", "Дідові прогули на кладовищі ставлять, а вам би все іржати, як деменція з ключкою їздить!", "Де традиційний червоний килимок?", "Гра в піддавки", "В це раз всього 8 шайб забив, не розігрався", "Той випадок, коли боягуз грає в хокей...", "Це вже навіть не смішно. Все тупо тримаються подалі...", "Чергова клоунада", "Так, дідок ледве тримається на ковзанах", "Тобто повний розсинхрон з реальністю. У країні ж*па, а він в хокей з ж*полизами?", "Пиня герой! Грав, не знімаючи памперса!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні