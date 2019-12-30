Президент Росії Володимир Путін безглуздо зганьбився перед камерами

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що конфузний інцидент стався під час хокейного матчу на Червоній площі, в якому також брав участь Володимир Путін.

Відео з моментом ганьби у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

Зокрема, під час перерви хокейного матчу Володимир Путін зганьбився з безглуздим анекдотом і пообіцяв "порвати суперників".

"Я кукурудзу з'їв, Сергій Кужугетович – пончик. Зараз порвемо вас! Наша пампушка з солдатської їдальні. А ваш якийсь, його й не видно. У вас дірка більше, ніж пончик!", — безглуздо пожартував російський президент перед камерами.

"Панове розважаються", "Новий Петросян", "Добре коли дірка більше!", "Дід зовсім з гумором не дружить", "Країна в руїні, а вони х*йнею страждають, веселяться....не заробили і кірки хліба за 20 років...", "Який же він убогий", "Під спеціаліст по діркам у підлабузників - хоч не зізнавався б", "Дірка більше в бошці дідуся, а ці жінки настільки страшні, що у Шойгу в десять разів здоровіше діра!", - жартують користувачі в коментарях під публикацией.

В перерыве матча на Красной площади.

Путин: Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович - пончик. Сейчас порвем вас!

Бутман: Мы тоже съели!

Путин: Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик! pic.twitter.com/aOUW6WNDUz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2019

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін безглуздо осоромився на льоду. У рамках Нічної хокейної ліги на Червоній площі влаштували традиційну показуху: команда Путіна змагалася зі збірною російських чиновників і олігархів.

Деякі користувачі припустили, що на лід випустили двійника президента Росії, а інші коментатори поглумилися і згадали червоний килим, на який у минулому році впав Володимир Путін.

"Який хокей? Він ледве пересуває ноги", "Дідові прогули на кладовищі ставлять, а вам би все іржати, як деменція з ключкою їздить!", "Де традиційний червоний килимок?", "Гра в піддавки", "В це раз всього 8 шайб забив, не розігрався", "Той випадок, коли боягуз грає в хокей...", "Це вже навіть не смішно. Все тупо тримаються подалі...", "Чергова клоунада", "Так, дідок ледве тримається на ковзанах", "Тобто повний розсинхрон з реальністю. У країні ж*па, а він в хокей з ж*полизами?", "Пиня герой! Грав, не знімаючи памперса!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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