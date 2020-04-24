У продажу з'явилися сковорідки з електронним антипригарним покриттям: коли їжа починає пригорати, у вас автоматично відключається інтернет

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Вранці прокинулася: кашлю немає, нежитю немає, температури немає, нічого не болить, дихається вільно.

Ну, думаю, труба діло. Типові симптоми безсимптомного коронавіруса.

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– А ти правда домогосподарка?

– Так.

– Круто. Скажи що-небудь на домогосподарській.

– Закрий рота і жери, що дали…

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– Мене в суботу інопланетяни викрали. Пам'ятаю тьмяне світло, кнопочки і почуття підйому вгору.

— Це ми тебе п'яного в ліфті на 10 поверх везли.

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– Послала свого за картоплею, а його збила машина.

– Жах! І що ти тепер будеш робити?

– Не знаю. Рис, напевно.

Дружина прийшла з магазину, принесла кілька пляшок вина - все різних країн: іспанське, французьке, грузинське.

Каже: «Раз вже доводиться вдома сидіти, нехай хоч печінка в навколосвітню подорож з'їздить».

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Дружина запитує:

— Ви з нашим котом в одному барі були?

Чоловік поперхнувся:

– А що?

– Є підозри, що він теж бухає. Вдома не ночував, прийшов уранці, накричав з порога, попив води і завалився спати…

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Глуха сусідка так голосно слухала онлайн-трансляцію з церкви, що Василь з похмілля подумав, що його вже відспівали.

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- Алло, це салон краси?

- Ні, це тепер аптека.

- А підстригтися можна?

- Приходьте.

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– Я вчора пішла зі своїм в гараж, щоб подивитися, що він там цілий день робить і піддатий приходить додому.

– Ну і як?

– Та ну його нафіг! Вся в мазуті, бензині, бруді… І за все це в кінці півсклянки якогось спирту!

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Приватне оголошення: «Зніму квартиру на невизначений термін у суворих і пильних господарів. Я така сволота, що за мною око та око потрібне!»

Нагадаємо, Путін дико осоромився перед дітьми, такої ганьби не забути.

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