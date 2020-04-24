У продажу з'явилися сковорідки з електронним антипригарним покриттям: коли їжа починає пригорати, у вас автоматично відключається інтернет
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Вранці прокинулася: кашлю немає, нежитю немає, температури немає, нічого не болить, дихається вільно.
Ну, думаю, труба діло. Типові симптоми безсимптомного коронавіруса.
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– А ти правда домогосподарка?
– Так.
– Круто. Скажи що-небудь на домогосподарській.
– Закрий рота і жери, що дали…
***
– Мене в суботу інопланетяни викрали. Пам'ятаю тьмяне світло, кнопочки і почуття підйому вгору.
— Це ми тебе п'яного в ліфті на 10 поверх везли.
***
– Послала свого за картоплею, а його збила машина.
– Жах! І що ти тепер будеш робити?
– Не знаю. Рис, напевно.
Дружина прийшла з магазину, принесла кілька пляшок вина - все різних країн: іспанське, французьке, грузинське.
Каже: «Раз вже доводиться вдома сидіти, нехай хоч печінка в навколосвітню подорож з'їздить».
***
Дружина запитує:
— Ви з нашим котом в одному барі були?
Чоловік поперхнувся:
– А що?
– Є підозри, що він теж бухає. Вдома не ночував, прийшов уранці, накричав з порога, попив води і завалився спати…
***
Глуха сусідка так голосно слухала онлайн-трансляцію з церкви, що Василь з похмілля подумав, що його вже відспівали.
***
- Алло, це салон краси?
- Ні, це тепер аптека.
- А підстригтися можна?
- Приходьте.
***
– Я вчора пішла зі своїм в гараж, щоб подивитися, що він там цілий день робить і піддатий приходить додому.
– Ну і як?
– Та ну його нафіг! Вся в мазуті, бензині, бруді… І за все це в кінці півсклянки якогось спирту!
***
Приватне оголошення: «Зніму квартиру на невизначений термін у суворих і пильних господарів. Я така сволота, що за мною око та око потрібне!»
Нагадаємо, Путін дико осоромився перед дітьми, такої ганьби не забути.
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