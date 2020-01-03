З 1 січня 2020 року Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи Білорусі

Під час останньої зустрічі 20 грудня президенти Білорусі і Росії не змогли домовитися щодо вартості нафти, тарифу на транзит через Білорусь і компенсації "за погіршення економіки білоруських НПЗ" після так званого податкового маневру в РФ.

Як передає Politeka з посиланням на білоруські ЗМІ, у вересні Лукашенко вже погрожував перекрити Росії транзит нафти, якщо вона буде продавлювати свою ціну на нафту.

Поки що нафтопереробні заводи у Новополоцьку й Мозирі працюють у штатному режимі і на існуючих запасах зможуть протриматися ще близько двох тижнів.

Такий крок з боку Путіна, дуже незадоволеного незговірливістю Лукашенко, вже знайшов своє відображення в карикатурах. Так, Сергій Йолкін зобразив сердитого президента Лукашенка, який сховався від глави РФ, а той кличе його до себе, стоячи поряд з бочкою нафти.

"Білорус! Іди до нас здаватися! Ми дамо тобі бочку нафти!", - говорить підпис.

На інший карикатурі Лукашенко заглядає в нафтопровід «Дружба», по якому російська нафта йшла в Білорусь і Європу.

Нафтопровід "Дружба" – це найбільша у світі система магістральних нафтопроводів. Російська нафта поставляється до білоруського Мозиря, де нафтопровід розгалужується на дві гілки: північну (по території Польщі, Німеччини, Латвії і Литви) і південну (по території України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії).

Лукашенко вже пообіцяв, що знайде альтернативу російській нафті, але як будуть розвиватися події далі, і хто кого переможе, скоро стане відомо.

У коментарях з приводу витівки Путіна розгорілася ціла дискусія. Одні впевнені, що таким чином він «запрошує» Білорусь у «братські обійми», і їй нікуди не дітися, інші ж переконані: після цього ні про яку Союзну державу мови бути не може.

«Батька молодець: спровокував Вована на припинення поставок нафти. Тепер не може бути й мови про приєднання. Нафту отримає з ЄС. Почне Ст. війну - отримає по повній», «Звичайно, упир упиря бачить здалеку. Лукашенко хитрож**ий упир, а Путін упир гопник», «Блеф Лукашенка не вдався..(!)..не треба було загравати з Кремлем..!», «Росія не вміє навертати кого-небудь, до любові і дружби. Вона вміє тільки купувати любов, примушувати шантажем і брати силою. Цим і пишається», «Наступний крок – це покинути тайговий союз», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, у Путіна повідомили про нову перемогу над Україною.

Як писала Politeka, Росія готує реванш за найбільшу катастрофу століття.

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