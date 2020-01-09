Успіхи росіян порівняли з проривами США і Китаю, і в результаті мережа вибухнула черговими знущаннями
В цей раз дайджест світових новин розбавив російським досягненням користувач Михайло Авринський, передає Politeka.
У своєму мікроблозі в Twitter він опублікував скріни трьох новин. Перша повідомляє про те, що Китай запустив перший пасажирський автобус на водневих паливних елементах. Друга говорить про запуск компанією Ілона Маска Space X 60 інтернет-супутників на орбіту Землі.
«Наймасштабныша» у цьому дайджесті новина з Росії. На узбіччі дороги в село Териберка, розташоване в Кольському районі Мурманської області, відкрився новий придорожній туалет. Причому, судячи з фото, це навіть не капітальна споруда з унітазами, умивальниками і дзеркалами, а звичайна дерев'яна будка, яких повним-повно в кожному російському селі.
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У коментарях користувачі не забули пожартувати:
«Мене аж сльоза прошибла і захотілося заспівати "боже, царя храни"», «З новим "очком", товариші!!!», «Нове очко - наше все. Чекістський максимум, б**дь», «Там, схоже, в Териберці пора готельний комплекс відкривати "У д*пі світу". І гребти гроші лопатою, з тих, хто захотів побувати в цій д*пі».
Раніше ми писали про те, що у магазині в Казані покупці влаштували бійку в черзі за простроченими продуктами. Побоїще зняли на телефони присутні тут же. Найцікавіше, що учасницями махача були в основному жінки, в той час як чоловіки стояли по інший бік прилавка і з цікавістю спостерігали, хто кого переможе.
Нагадаємо, дивні ласощі російських дітей показали в мережі.
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