Успіхи росіян порівняли з проривами США і Китаю, і в результаті мережа вибухнула черговими знущаннями

В цей раз дайджест світових новин розбавив російським досягненням користувач Михайло Авринський, передає Politeka.

У своєму мікроблозі в Twitter він опублікував скріни трьох новин. Перша повідомляє про те, що Китай запустив перший пасажирський автобус на водневих паливних елементах. Друга говорить про запуск компанією Ілона Маска Space X 60 інтернет-супутників на орбіту Землі.

«Наймасштабныша» у цьому дайджесті новина з Росії. На узбіччі дороги в село Териберка, розташоване в Кольському районі Мурманської області, відкрився новий придорожній туалет. Причому, судячи з фото, це навіть не капітальна споруда з унітазами, умивальниками і дзеркалами, а звичайна дерев'яна будка, яких повним-повно в кожному російському селі.

«Відчуйте гордість за наддержаву!», – іронічно підписав знімок автор публікації.

У коментарях користувачі не забули пожартувати:

«Мене аж сльоза прошибла і захотілося заспівати "боже, царя храни"», «З новим "очком", товариші!!!», «Нове очко - наше все. Чекістський максимум, б**дь», «Там, схоже, в Териберці пора готельний комплекс відкривати "У д*пі світу". І гребти гроші лопатою, з тих, хто захотів побувати в цій д*пі».

Раніше ми писали про те, що у магазині в Казані покупці влаштували бійку в черзі за простроченими продуктами. Побоїще зняли на телефони присутні тут же. Найцікавіше, що учасницями махача були в основному жінки, в той час як чоловіки стояли по інший бік прилавка і з цікавістю спостерігали, хто кого переможе.

- Казань, войны за просрочку в магазине.



Реально, пацаны, это какой-то пизд@ц! Это даже не конец Совка! В умирающем Совке народ хотя бы за что-то новое бился, а не за просроченный товар. pic.twitter.com/My6VQtxdZ0 — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) January 9, 2020

Нагадаємо, дивні ласощі російських дітей показали в мережі.

Як повідомляла Politeka, "бабусина" кофта зіпсувала велич Путіна.

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