Художник Сергій Йолкін славиться своїми карикатурами на російського президента Володимира Путіна

Так, нещодавно на сторінці в Фейсбук Йолкін опублікував нове зображення россійського лідера, пише Рoliteka.net.

Володимир Путін був представлений мультяшним персонажем. Карикатурист намалював президента з великими очима і носом. Мультяшний президент тримає в руках маленький скиптр і піктограму.

Рот у карикатурного Путіна прочинився. Позаду видно розмитий пейзаж.

Як виявилося, дане творіння художник виставив на аукціон. Як йдеться, у підписі: "Фанера, акрил, олія, сметана...".

За день пост зібрав понад 700 лайків та багато коментарів. Люди будували свої здогади, про що розповідає картинка.

"Що, Путін йде з Кремля пішки, щоб вигнати з Якутська шамана?!", "Це аркан Таро Король денаріїв?", "Увійдете в історію як Налбандян", "Дід шамана виганяє", "Цього не хочу, навіть у виконанні генія. 🤢 Хоча картина з ним «В останній шлях» на тлі Лебединого озера могла б порадувати", "А ікорки можна додати? Чорної, дві баночки?", "... майонез, гірчиця ...сіль і цукор за смаком ..", "Дуже позитивно: рожеві щічки, бубон... А можна картину: утоплення камлаючего у водах Москва-ріки?)", "А як у вас зі здоров'ям? При певних обставинах картина може стати дорожче", "Масло, сподіваюся, скрепне, пальмове?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, шгаман з Якутії Олександр Габишев, який раніше йшов у Москву, щоб «вигнати» президента РФ, знову відновив свій похід. Так, на цей раз він вийшов не один, а з двома супроводжуючими і чотирма собаками.

"Ми на зв'язку з людьми з загону Габишева. Сьогодні близько 5 ранку його прихильник Ворон розповів про те, що Габишев вийшов з двома людьми і чотирма собаками і відновив похід", - сказав координатор правозахистної організації Правозахист Листівки Олексій Прянишников.

Проте пізніше стало відомо, що шамана знову затримали.

З'ясувалося, що напередодні співробітники ФСБ приходили додому до сестри шамана, яка відправила силовиків шукати брата на трасі.

Нагадаємо, вигнання Путіна з Кремля: шаман відновив похід з новими силами, "вже не один"

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