Після потопу в ТРЦ Ocean Plaza користувачі почали активно обшучивать історію і додали мера Києва Віталія Кличка

На першому кадрі Кличко купається біля входу у ТРЦ, а на другому біжить в плавках, а поруч маршрутка йде під землю. Про це пише Politeka з посиланням на соцмережі.

"Народ купайся , все оплачено", "Ну а хто ще винуватим буде? Адже У нього в посадовій інструкції написано: Якісно заварювати трубу на Либідській!", "Нарешті Кличко, відкрив у столиці термальний джерело", "За кожною хернею заходів винен? Зайвий привід поговорити", "Зате ноги попарили", "Подивилися в завтрешний день", "За пивом".

Раніше ми повідомляли, що в інтернет-мережі висміяли київського мера Віталія Кличка після того, як у центрі Києва сталося техногенне ПП.

Так, Кличко пригадали ситуацію з Шулявським мостом, затопленими переходами і не тільки.

«Привіт Андрію і Богдану! І Андрію Вавришу, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесною і відкритою, якщо не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину…», — писав з одного з приводів сам Кличко.

Так, на фотожабе, присвяченій прориву труби на Шота Руставелі Кличко нібито вибігає з утвореної ями.

У той же час, на іншій фотожабе Кличко «виїжджає» з-під затопленої підземки.

Не менш яскравою виглядає фотожаба, коли Кличко прийшов проінспектувати ремонт на Шулявському мосту. На знімку він нібито намагається продати трактор.

Повідомлялося, що техногенне ПП у Київі висміяли їдкими фотожабами.

Так, на одному зі знімків видно, що біля прориву нібито сидить мамонт. Найбільше дісталося місцевій владі та особисто меру Віталію Кличку.

На одній фотожабе він нібито вибігає з утвореної ями в плавальних шортах, а на іншого – знімає інцидент на телефон.

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