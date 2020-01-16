Аномально тепла зима в РФ, ймовірно, через «витівки» американців

Як відомо, раніше в газета.ru з'явилася заява в якій депутат російської Держдуми Олексій Журавльов каже, що Пентагон використовував кліматичну зброю і частково тому в РФ тепла зима.

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації та коментарі в Twitter, а також Telegram-канал українського блогера, офіцера ЗСУ Анатолія Штефана «Штірліца».

Так в мережі нарікання депутата Госудумы висміяли, мовляв, справа не в глобальному потеплінні, а в «отупінні»:

За словами Журавльова, саме через те, що Штати нібито використовували «кліматичну зброю» ще у В'єтнамі і зараз можуть її застосовувати, можуть почати танути льодовики на полюсах:

«Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни. Причому вони це роблять "типу дослідження ми проводимо", тобто не як зброя, а як дослідження. Дослідження – можна, а зброю – не можна», - наполягав Журавльов.

У мережі сміються за фактом заяви депутата з РФ:

«Насправді так звану "кліматичну зброю" розроблено не в Америці, а в Західній Україні», - жартує «Штірліц». А багатьох росіян заява Журавльова не розсмішила, а навпаки – навіть розлютила:

"Судячи з депутатів Держдуми, США швидше використовує психотропну зброю"

"Людям загрожує не глобальне потепління, а глобальне отупіння і деградація"

"Скажіть, хто може передбачити наслідки, якщо у народу дах остаточно попливе?"

"США використовують зюрою проти не Росії, а Олексія Журавльова. Істинно кажу вам!"

Олексій Журавльов

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачу

Нагадаємо, Путін почав новий конфлікт проти Заходу, на кону доля України.

Як повідомляла Politeka, самотній Путін розсмішив росіян, правдиве фото розставило всі крапки.

Також Politeka писала, що Путін в бабусиній кофтині привів дівчинку в жах, відео облетіло мережу.

embed]https://youtu.be/w6zw3MLzJv8[/embed]