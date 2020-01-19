Попи освятили воду "Київводоканалу", яку після цього отримають абоненти, що живуть у столиці

"У переддень Водохреща на Деснянській водопровідній станції Преосвященний Лаврентій, єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії та прот.Петро Ландвитович, настоятель храму Бл.князя Ярослава Мудрого (тепла Софія) здійснили чин великого освячення.

Також у Навечір'я Богоявлення Отець Богдан Николин звершив Чин освячення води на Дніпровський водопровідної станції "Київводоканалу".

Обидві станції постачають воду до 100% київських будинків, відтепер вона свята", - написала прес-служба водоканалу, передає Politeka.

Кияни не дуже зраділи такій інформації. Жителі столиці почали всяко жартувати над даними заявою:

"Чим не причина ще підняти тарифи на воду - вона ж свята!)))", "коли коту робити нічого", "А навіщо святити воду, яка сьогодні за замовчуванням свята то,?)", "І цією водою будуть змивати унітази. Молодці. Хороша ідея", "Передові технології очищення води в дії", "Дивні діла твої, Господи", "Яка краса, давайте ще", "А тепер з літака окропіте весь Київ", "21 століття на дворі, київводоканалу, ви чого", "Капець! НАВІЩО??? З крана потече свята вода? Повна дискредитація давніх ритуалів та традицій! Не можна ж так!!!!", "Тариф тепер святий буде?".

Раніше ми повідомляли, що вогонь охопив 16-поверхівку в Києві, йде масова евакуація людей.

У Києві на Троєщині загорілася багатоповерхівка, почалася термінова евакуація.

Відео з пожежею на вулиці Каштановій, 15а, розмістили в соцмережах. Так, відео з пожежею з'явилися на Facebook в паблике «ДТП Київ» і «Київ Оперативний».

"Загоряння на 3-4 поверсі багатоповерхового будинку. Відбувається евакуація мешканців. Також густий дим затягнув всі верхні поверхи. На місці кілька одиниць пожежної техніки. Деталі події та інформація про постраждалих встановлюються", – повідомили очевидці події.

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