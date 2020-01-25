Канцлер Німеччини Ангела Меркель здивувала несподівано емоційною реакцією на подарунок турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана

Лідер Німеччини прибула з візитом до Туреччини. Там вона відвідала відкриття кампусу турецько-німецького університету, після чого відбулася церемонія вручення подарунків.

Як з'ясувалося, президент Туреччини вирішив піднести Меркель доволі вишуканий подарунок: він вручив їй позолочене інкрустоване дзеркало (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Реакція канцлера Німеччини на цей подарунок викликала справжній фурор в мережі – виявилося, що політику дорогоцінна дрібничка дуже сподобалася. Меркель тут же почала дивитися в люстерко, із забавним виразом обличчя.

Користувачі соцмереж не могли пройти повз таку подію. Багато з них відзначили, що незважаючи на свою позицію у світовій політиці, Меркель залишається насамперед жінкою.

«Ангела все-таки жінка...) завжди приємно отримувати подарунки і квіти від чоловіка», «Ну, вона дуже мила в цей момент!», «Подарунок - це можливість подарувати людині радість. А жінки особливо люблять подарунки, і Ангела теж жінка!», «Так от як зацікавити жінку», «Дівчинка)», «Світло моє люстерко...», «Дзеркальце з секретом», «От би цим дзеркалом та Хлу по брехливій морді подумала Ангела:)», «Одужує?», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що на зустрічі з Ангелою Меркель Володимир Путін показав, що не має наміру йти з окупованих регіонів і навіть збирається збільшити свої територіальні претензії в Україні. Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк.

Він звернув увагу на те, що під час зустрічі Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель, глава РФ назвав території Донбасу, де його бойовики ведуть активну війну з нашими захисниками, "південно-сходом" України. Саме цей вислів вказує на те, що Володимир Путін не буде зупинятися і збільшить територіальні претензії в Україні.

До всього іншого, на прес-конференції, яка відбулася після переговорів Меркель і Путіна, президент РФ заявив, що Мінські угоди є безальтернативною основою, яка може нормалізувати майбутню ситуації на території "південного сходу" України.

Зміст заяв Володимира Путіна спробував пояснити Цимбалюк, зазначивши, що тепер Україні точно не бачити світу з Росією.

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Merkel’s amazement after receiving a mirror as a gift from Erdogan today in Istanbul pic.twitter.com/KqRy9QTxyr — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 24, 2020

Нагадаємо, Путін мимоволі видав претензії до України на зустрічі з Меркель.

Як повідомляла Politeka, Зеленський зізнався Меркель, про що домовляється з Путіним.

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