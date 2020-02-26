В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який перейшов усі межі й накинувся на дівчину

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Альоша Ступін в Twitter.

Так, опублікованому знімку Путін з палицею в руках накинувся на дівчину, яка одягнена в кольори прапора України. Як можна помітити, володар Кремля напівголий і схопив дівчину за волосся. Це стало причиною бурхливого скандалу з боку користувачів.

«Справжній садист», «Про боже, ще й з палицею», «біжіть від нього, дурні!», «Тихіше Машенька, не плач. А на вибори пі**чь», «Ихтамнеты і Україна», «що зростання він тут великанского», - пишуть вони.

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Приводом для появи їдких коментарів стало привітання від Володимира Путіна російським будистам з наступаючим Місячним роком.

Подібна публікація з'явилася в особистому мікроблозі російського пропагандиста Дмитра Смирнова, який продовжує вперто називати себе журналістом кремлівського пулу".

«Нехай наступний рік буде для вас щасливим і благополучним, принесе успіхи у добрих справах і починаннях»: Володимир Путін привітав буддистів Росії з настанням Нового року за місячним календарем», - йдеться в публікації.

Росіяни різко відреагували на пост Смирнова і припустили, що для зустрічі з буддистами відправили нового двійника Володимира Путіна.

"Буддистів привітав, а свідків Єгови посадив. Ох*військово дід", "А якутського шамана привітав?", "А ось сидетели Єгови всі терористи, світ здригається від терриристических актів, скоєних ними. Добре що у нас є сама мирна релігія-іслам", "Дід Поздравлюн", "Вампіри живуть по ночах. П**даравлюн за місячним календарем", "А це якась нова версія Путіна?" "У робітка у президента! На вінках стрічки мусолити і вітати в перервах від плавання і забивання шайб", "І не забув їм накинути 5 років до пенсійного віку,для більшого щастя і благополуччя", "Консерви", - жартують користувачі в коментарях.

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