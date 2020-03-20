Український канал ICTV знову відзначився оригінальною «витівкою» під час звернення Володимира Зеленського

Як передає Politeka, в п'ятницю, 20 березня, президент звернувся до українців з новими даними щодо епідемії коронавірусу. Як завжди, його заяву транслювали українські канали, серед яких був і ICTV.

Однак, трансляція не обійшлася без курйозного інциденту. Так, під час виступу президента в лівому верхньому куті екрана з'явився анонс фільму, який планував показати канал. І все б нічого, але картина виділялася цілком недвозначною назвою «Божевільний будинок».

На цей конфуз тут же звернули увагу інтернет-користувачі.

«На ICTV продовжують тролінг», «ICTV знову щось знає», «ICTV, ви космос», «Ніколи такого не було, і знову. Редактори телеканалу ICTV, висловлюю з вами солідарність і респект! Обличчя зі сльозами радості. Нарешті, правда ллється – полилася», «ICTV 2:0», «ICTV, не зупиняйтеся», «Це не к/ф, це документальний репортаж», - пишуть українці.

Зазначимо, що це не перший раз, коли канал насмішив українців під час трансляції заяви президента. Так, раніше його співробітники не пустили ті титри під час звернення Зеленського.

Як відомо, голова держави Володимир Зеленський записав нове звернення до українців, в якому закликав їх залишатися вдома в рамках карантину.

Президент також розповів, що за останній час в Україну з різних країн повернулися 23 тисячі осіб. Голова держави пообіцяв повернути додому всіх інших, повідомивши, що будуть створені спеціальні точки в різних країнах, звідки можна буде безкоштовно повернутися в Україну.

Голосно оконфузився з відеозверненням телеканал ICTV, який запустив в ефір абсолютно інші титри.

"Це я вбила Еріку. Вона забрала у мене кохану людину. Вибачте мене, якщо зможете... Крістіан, принеси сходи... Ворсинки від мотузки спрямовані вгору...", - йшлося в титрах.

Варто відзначити, що до відеозвернення Владимимира Зеленського на телеканалі транслювався детективний серіал.

Нагадаємо, звернення Зеленського до українців обернулося гучним конфузом, кадри ганьби.

Як повідомляла Politeka, нове звернення Зеленського до українців: «У нас є перший чоловік, який…».

Також Politeka писала, що Зеленський підписав важливий закон про карантин, «відтепер заборонено…».