Стою на касі з пачкою чіпсів і пляшкою Кока-Коли і так ніяково: люди з возиками гречки дивляться, як на дурня…
Оголошення в приймальні лікаря: "Просимо пацієнтів не обмінюватися симптомами. Це дуже утруднює діагноз"
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Йде мужик з гусаком по центральній площі міста. Гусак явно страждає діареєю. Підходить до них поліцейський.
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Зеленський терміново звернувся до українців через Великдень, важливе уточнення: «Доведеться міняти...»
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– Чоловіче, ну що ж таке? Центральна площа, ви з гусаком, він паскудить.
– Ну і що? Он подивіться, вся площа в голубах!
– Нуу! Голуб — це птах миру!
— Б*я буду! Мій гусак теж війни не хоче!
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– А ви правда дегенерат з довідкою?
— Так.
– А скажіть що-небудь на дегенератському!
– Немає ніякого вірусу, сьогодні в парк поїдемо сім'єю.
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- Скажіть, чому у вас ціни в бізнес-клас і економ настільки різняться?
- Все просто. Перед зльотом пасажири бізнес-класу залишаються в кріслах, а економ - виходять і штовхають літак.
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- А що це ти про Машу сказав, що вона "шалено красива"?
– Ну, так, дівка без розуму, але гарна...
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– Доброго дня, Олексію! А ви вже працюєте за їжу?
– Ні.
– Зрозумів. Через тиждень я вам подзвоню.
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– Тату, скажи, а як зрозуміти, що ти закохався?
– Ну, от уяви: дивишся на дівчину, горло в тебе пересихає, груди стискає так сильно, що аж подих перехоплює…
– Як коронавірус, чи що?
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Терміново перезнімаються фільми про зомбі апокаліпсис. За уточненими, даними зомбі шукають не мізки, а гречку з тушонкою.
Нагадаємо, звернення Зеленського до українців обернулося гучним конфузом, кадри ганьби.
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