Стою на касі з пачкою чіпсів і пляшкою Кока-Коли і так ніяково: люди з возиками гречки дивляться, як на дурня…

Оголошення в приймальні лікаря: "Просимо пацієнтів не обмінюватися симптомами. Це дуже утруднює діагноз"

***

Йде мужик з гусаком по центральній площі міста. Гусак явно страждає діареєю. Підходить до них поліцейський.

Популярні новини зараз

Лорак у домашній майці здивувала новим іміджем: "Краще сховай це обличчя"

Зеленський терміново звернувся до українців через Великдень, важливе уточнення: «Доведеться міняти...»

Через два тижні: у МОЗ назвали нові терміни завершення карантину, "якщо ми не будемо..."

"Долар по 42": Нацбанк попередив про валютний ривок, найгірший прогноз збувається
Показати ще

 – Чоловіче, ну що ж таке? Центральна площа, ви з гусаком, він паскудить.

– Ну і що? Он подивіться, вся площа в голубах!

– Нуу! Голуб — це птах миру!

— Б*я буду! Мій гусак теж війни не хоче!

***

А ви правда дегенерат з довідкою?
— Так.
А скажіть що-небудь на дегенератському!
Немає ніякого вірусу, сьогодні в парк поїдемо сім'єю.

***

- Скажіть, чому у вас ціни в бізнес-клас і економ настільки різняться?

- Все просто. Перед зльотом пасажири бізнес-класу залишаються в кріслах, а економ - виходять і штовхають літак.

***
- А що це ти про Машу сказав, що вона "шалено красива"?

– Ну, так, дівка без розуму, але гарна...

***

Доброго дня, Олексію! А ви вже працюєте за їжу?
  Ні.
  Зрозумів. Через тиждень я вам подзвоню.

***

Тату, скажи, а як зрозуміти, що ти закохався?
  Ну, от уяви: дивишся на дівчину, горло в тебе пересихає, груди стискає так сильно, що аж подих перехоплює…
Як коронавірус, чи що?

***

Терміново перезнімаються фільми про зомбі апокаліпсис. За уточненими, даними зомбі шукають не мізки, а гречку з тушонкою.

Нагадаємо, звернення Зеленського до українців обернулося гучним конфузом, кадри ганьби.

Як повідомляла Politeka, Путін розсмішив росіян конфузом з Лукашенком.

Також Politeka писала, що Світоліна несподівано змінила ракетку на сковорідку.