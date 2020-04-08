Стою на касі з пачкою чіпсів і пляшкою Кока-Коли і так ніяково: люди з возиками гречки дивляться, як на дурня…

Оголошення в приймальні лікаря: "Просимо пацієнтів не обмінюватися симптомами. Це дуже утруднює діагноз"

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Йде мужик з гусаком по центральній площі міста. Гусак явно страждає діареєю. Підходить до них поліцейський.

– Чоловіче, ну що ж таке? Центральна площа, ви з гусаком, він паскудить.

– Ну і що? Он подивіться, вся площа в голубах!

– Нуу! Голуб — це птах миру!

— Б*я буду! Мій гусак теж війни не хоче!

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– А ви правда дегенерат з довідкою?

— Так.

– А скажіть що-небудь на дегенератському!

– Немає ніякого вірусу, сьогодні в парк поїдемо сім'єю.

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- Скажіть, чому у вас ціни в бізнес-клас і економ настільки різняться?

- Все просто. Перед зльотом пасажири бізнес-класу залишаються в кріслах, а економ - виходять і штовхають літак.

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- А що це ти про Машу сказав, що вона "шалено красива"?

– Ну, так, дівка без розуму, але гарна...

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– Доброго дня, Олексію! А ви вже працюєте за їжу?

– Ні.

– Зрозумів. Через тиждень я вам подзвоню.

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– Тату, скажи, а як зрозуміти, що ти закохався?

– Ну, от уяви: дивишся на дівчину, горло в тебе пересихає, груди стискає так сильно, що аж подих перехоплює…

– Як коронавірус, чи що?

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Терміново перезнімаються фільми про зомбі апокаліпсис. За уточненими, даними зомбі шукають не мізки, а гречку з тушонкою.

Нагадаємо, звернення Зеленського до українців обернулося гучним конфузом, кадри ганьби.

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