Російський президент Володимир Путін продовжує підігрівати різні теорії змови
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, соціальні мережі збентежив той факт, що Володимир Путін з'явився в однаковому костюмі одразу у трьох зверненнях до росіян.
Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter опублікував блогер під псевдонімом "Шило в стінку".
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"Хлопці, я розумію, що це вже не дуже смішно. Але сьогодні Путін з'явився в тому ж костюмі, в якому записував звернення щодо вірусу. Той самий піджак, та сама краватка. Тільки світло трохи інше на одному зі звернень, тому здається, що колір інший (але це не так)", - йдеться у підписі до опублікованих скріншотам звернень Путіна.
Росіяни неоднозначно відреагували на пост блогера і припустили, що Володимир Путін давно не з'являвся на публіці, а всі відеоролики були заздалегідь записані.
"Росією правлять відеозапису Путіна", "Всі звернення записав ще в кінці 2019 перед новим роком", "Може, в нього просто сотні однакових костюмів", "Нова модель: консервний", "Просто костюмчик прикольний, і кожен двійник хоче його поносити в порядку черги", "Інша версія: Путіна замкнули десь, де убогий запас одягу. Так що у нього просто немає іншого піджака і краватки", "Може це репортажі не з бункера, а з його мавзолею? І Лебедине Великий театр вже транслював, хоч і на ютюбі, але транслював", "Дід на карантині. Труси навіть не змінює", "Засухарився в одному з бункерів", - жартують вони в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Путін оконфузився з подарунком для прем'єра. На цей раз лідер Кремля зганьбився, висловлюючи підтримку зараженому китайським вірусом прем'єру Британії Борису Джонсону.
«Хотів би висловити свою щиру підтримку в цей непростий для Вас момент. Упевнений, що Ваші енергія, оптимізм і почуття гумору допоможуть перемогти хворобу. Від душі бажаю Вам якнайшвидшого і повного одужання»: Путін відправив Борису Джонсону телеграму зі словами підтримки», - йдеться в публікації.
Росіяни з гумором відреагували на пост Смирнова і попередили Бориса Джонсона, що Володимир Путін може оптравить йому телеграму з "Новачком".
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.