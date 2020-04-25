Президент Росії Володимир Путін одним вчинком породив безліч чуток в мережі

Про це пише Politeka.net.

На цей раз російський президент Володимир Путін осоромився, підписуючи закон, що спрощує отримання російського громадянства.

Пафосну публікацію у своєму мікроблозі Twitter опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов, який досі називає себе "журналістом кремлівського пулу".

«Володимир Путін підписав закон, що спрощує отримання російського громадянства: «Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Росії, можуть не відмовлятися від громадянства іншої держави», - сказано в публікації.

Але користувачі більше звернули увагу на праву руку Путіна, де красується велика обручка.

Як відомо, Володимир Путін у 2013 році розлучився з Людмилою Путіною, з якою вони прожили тридцять років. Тоді в ЗМІ з'являлася інформація, що у глави Кремля роман з відомою спортсменкою Аліною Кабаєвою, але офіційного підтвердження цих чуток не було.

"У партії Єдина Росія аплодують стоячи, браво!", "Це коли зрозумів, що вимираємо!", "Це помилка", "Це для депутатів, влади і чиновників?", "Просто взяв і знецінив паспорт РФ", "Всіх узбеків сюди. Майбутній електорат твого господаря", "Пропуск в дурдом?", "Зрадник росіян", "Або Дід знову одружився, або у вас заголовне фото десятирічної давності", "А що за кільце на безіменному пальці?) Старик Кабаєв знову вийшов заміж?", - жартують користувачі в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що Путін не зміг впоратися з робочим телефоном.

зокрема, президент Росії під час наради намагався додзвонитися міністру фінансів РФ Антона Сілуанова, але щось пішло не так.

«Ні, на місці немає. Ні, є!»: Путін у прямому ефірі зателефонував Сілуанова. І не здивувався, що той не бере трубку», - сказано в підписі до курйозного відеоролика.

Користувачі з гумором відреагували на посаду пропагандиста і додали, що онлайн-конференції Путіна схожі на випуски Comedy Club.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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