Президент Росії Володимир Путін став посміховиськом в мережі історії про печенігів, яку розповідав ще десять років тому

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував блогер Vitauskas в Twitter.

«Коли за 10 років мук печенігами з половцями не встигли поміняти не тільки протухлого вождя, а і його методички ¯\_(ツ)_/¯», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що самі росіяни висміяли Путіна, припустивши, що у ватажка Кремля просто закінчилися методички.

«Коли були печеніги з половцями, ніякої Росії і в помині не було. А Московія складалася з трьох землянок, де вже тоді місцеві раби іноземцев жили», «Розбудіть мене через сто років, а рассию все мучать печеніги і половці…», «дід у власних методичках заплутався», «Печінка Яги і підлогу вівці», «Просто підняв старі суфлерские диски», - пишуть вони.

До цього ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися. Привід для насмішок над лідером Кремля дав російський сыровар Олег Сирота, який зареєстрував сорт сиру "Путін".

«Ми дійсно зареєстрували сорт сиру «Путін» для експорту наших сирів до Європи, проходимо європейські випробування і збираємо папери. А що такого? Сир «Путін» відмінно піде на експорт. Поряд з сирами «Достоєвський» і «Гагарін», - написав він у своєму мікроблозі Twitter.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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