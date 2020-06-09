Мої сусіди по дачі, називають дитячу кімнату їх двох синів дуже влучним словом – синарник…
– Яка різниця між хіппі і коровою?
– Спосіб вживання трави.
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– Ні, милий! Спочатку весілля, а потім вже ліжко!
– Сонечко, ну давай будемо реалістами. Навіть коли купуєш машину – спочатку тестдрайв, а вже потім оформлення документів.
***
Існує дві причини, чому я досі не бачив Ейфелеву вежу:
1. Вона в Парижі.
2. Я не в Парижі.
***
– Циля Соломонівна, а скільки у вас було чоловіків?
– Усього чи своїх?
***
– Мене постійно звинувачували в хаотичних статевих зв'язках.
– Присвоїв порядкові номери, зв'язки впорядкувались.
***
Це перший рік, коли не поїхав на море через коронавірус, до цього не їздив через гроші.
***
Раптово з'явився колишній. Пише, що помилявся, що нудьгував, і що сподівається, що після нього у мене нікого не було.
А у мене вже двоє дітей.
***
На п'ятий день дієти почалися сни сексуального характеру: велика кімната, я лежу голий у ванні, наповненій борщем!
***
– Красуне, дай номер телефону!
– Молодий чоловіче, пишіть… (диктує номер)
– Хм… Так відразу…
– Пишіть, пишіть, не соромтеся. Зателефонуйте сьогодні ввечері рівно о шостій. У сім зустрічаємося на вечерю. Пізніше я їсти не люблю. Сьогодні сексу не буде. Рано. Візьміть гроші. Я люблю крабів. Квітів не треба. Заощадите. Завтра можна секс. Я люблю зверху. Півроку вам достатньо? Мені не можнатягнути з дітьми. Хлопчик. Потім дівчинка. Я розтовстію. Ви полисієте. Ви підете до сусідки. А я відберу вашу квартиру.
– От дурепа.
– Краще витратити дві хвилини, ніж двадцять років.
***
– Алло, це хто?
— Це я — Наташа!
– Яка Наташа? Я штук сім Наташ знаю.
– Як це яка? Ми ж переспали, у нас начебто стосунки навіть!
– Знаєш, ти ось зараз ніфіга не уточнила…
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