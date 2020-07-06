Цікаво, коли кажуть, що жінка повинна підтримувати чоловіка, всебічно розвивати дітей, стежити за будинком, не забувати про кар'єру і добре виглядати, – про яку кількості жінок йде мова?

Дівчата, у яких чисті ноги, без жодного синця та укусу комара, без подряпин і шрамів на колінах, як ви розважаєтесь взагалі?

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Торт готую 2 години 47 хвилин. З'їдається родичами за 17,5 хвилин (для пристойності, за розмовою), мию потім посуд, десь 10 хвилин. Компліменти в сторону торта – менше 2-х секунд. Де справедливість?

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– Тату, можна пограю на комп'ютері?

– Спочатку 30 разів відіжмись.

– Мам, можна пограю в гта?

– Спочатку книжку почитай.

Тепер у нас начитаний качок…

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Після відвідин клініки пластичної економ-класу обличчя клієнтів виглядають дешево, але сердито.

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Зголоднів. Вирішив перед сном не переїдати і просто порізати собі помідорку. Поки різав, подумав, що, з ковбаскою помідорка буде смачніша. А ковбасу їсти без хліба якось виховання не дозволяє… Сиджу задоволений і навіть не віриться, що здорове харчування — це так просто.

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Коли мені нудно і немає з ким поговорити, я відкриваю “чорний список” і дивлюся, кого можна розблокувати і посваритися!

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Шановні знавці! Увага, запитання:

З якою, сук@, швидкістю росте трава, якщо її щоранку косять під моїм вікном???

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На одеському пляжі:

– Чоловіче! Чи не знайдеться у вас сигаретки для симпатичної дами?

– А шо ж вона сама не підійшла?

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Друг сказав, що головне не подарунок, а увага. Тому на його днюху я весь день дуже пильно на нього дивився.

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У метеоролога запитують:

– Скажіть, а Ваші прогнози завжди збуваються?

– Завжди! Тільки дати не завжди збігаються.

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Ідея для стартапу: тіндер для шкарпеток.

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– Що робиш?

– Конкретно в даний момент?

– Ну так…

– Розумієш, у мене вай-фай у туалеті.

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Майор викликає до себе бійця:

- Рядовий Петров, ти в загробне життя віриш?

- ???

- Тебе на КПП бабуся чекає, до якої ти два тижні тому на похорон їздив.

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Хотіла посумувати як годиться: підвіконня, плед, кава... Обернулася пледом, незручно, облилася кавою, та ще й ж@па на підвіконні не поміщається! Коротше, не вмію я сумувати...

Нагадаємо, 90-річна українка сіла за штурвал літака.

Як писала Politeka, що Лукашенка висміяли через білоруський Майдан проти Росії.

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