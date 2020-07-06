Цікаво, коли кажуть, що жінка повинна підтримувати чоловіка, всебічно розвивати дітей, стежити за будинком, не забувати про кар'єру і добре виглядати, – про яку кількості жінок йде мова?
Дівчата, у яких чисті ноги, без жодного синця та укусу комара, без подряпин і шрамів на колінах, як ви розважаєтесь взагалі?
***
Торт готую 2 години 47 хвилин. З'їдається родичами за 17,5 хвилин (для пристойності, за розмовою), мию потім посуд, десь 10 хвилин. Компліменти в сторону торта – менше 2-х секунд. Де справедливість?
Екс-фаворитка "Холостяка" Макса Михайлюка відверто розповіла про стосунки після шоу: Мені було гидко після..."
Гривня піде на дно, курс долара здивує українців: "Доб'є економіку і..."
Суми допомоги перерахували, на роботу можна не поспішати: кому роздадуть тисячі гривень просто так
"Сватів" перезняли без Валюхи, Мітяя і Добронравова, несподіваний результат: "Замість них..."
***
– Тату, можна пограю на комп'ютері?
– Спочатку 30 разів відіжмись.
– Мам, можна пограю в гта?
– Спочатку книжку почитай.
Тепер у нас начитаний качок…
***
Після відвідин клініки пластичної економ-класу обличчя клієнтів виглядають дешево, але сердито.
***
Зголоднів. Вирішив перед сном не переїдати і просто порізати собі помідорку. Поки різав, подумав, що, з ковбаскою помідорка буде смачніша. А ковбасу їсти без хліба якось виховання не дозволяє… Сиджу задоволений і навіть не віриться, що здорове харчування — це так просто.
***
Коли мені нудно і немає з ким поговорити, я відкриваю “чорний список” і дивлюся, кого можна розблокувати і посваритися!
***
Шановні знавці! Увага, запитання:
З якою, сук@, швидкістю росте трава, якщо її щоранку косять під моїм вікном???
***
На одеському пляжі:
– Чоловіче! Чи не знайдеться у вас сигаретки для симпатичної дами?
– А шо ж вона сама не підійшла?
***
Друг сказав, що головне не подарунок, а увага. Тому на його днюху я весь день дуже пильно на нього дивився.
***
У метеоролога запитують:
– Скажіть, а Ваші прогнози завжди збуваються?
– Завжди! Тільки дати не завжди збігаються.
***
Ідея для стартапу: тіндер для шкарпеток.
***
– Що робиш?
– Конкретно в даний момент?
– Ну так…
– Розумієш, у мене вай-фай у туалеті.
***
Майор викликає до себе бійця:
- Рядовий Петров, ти в загробне життя віриш?
- ???
- Тебе на КПП бабуся чекає, до якої ти два тижні тому на похорон їздив.
***
Хотіла посумувати як годиться: підвіконня, плед, кава... Обернулася пледом, незручно, облилася кавою, та ще й ж@па на підвіконні не поміщається! Коротше, не вмію я сумувати...
Нагадаємо, 90-річна українка сіла за штурвал літака.
Як писала Politeka, що Лукашенка висміяли через білоруський Майдан проти Росії.
Також Politeka повідомляла, Москва зганьбилася новорічними ялинками: "Навіщо Кракена зварили?", кадри підірвали мережу.