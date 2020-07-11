Президент Росії Володимир Путін в черговий раз став об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Так, лідеру Кремля продовжують пригадувати всеросійське голосування, завдяки якому Путін "обнулився".

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв російський художник Сергій Йолкін.

Зокрема, на фотожабі він зобразив Володимира Путіна з батогом в руках, який в черговий раз присягає на Конституції Російської Федерації.

"Ера Володимира Путіна тільки починається...", - йдеться у підписі до нового шедевру Сергія Йолкіна.

"Дуже сумно. Росія - сумна держава поневолених людей...", "Конституція Сталіна була прийнята в 1936 році. Що було в 37м все знають", "З іншого боку "ера Путіна" закінчилася. Якщо до цього він був "ну хоч якось легітимним", то зараз він сам помножив на нуль", "Батіг бачу, а де пряник?", "Він тільки почав розгойдуватися. 20 років мало було", "Так що ж ви каркаете-то?", - жартують користувачі в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Володимир Путін осоромився перед камерами.

Так, президент РФ зганьбився, пожартувавши на адресу США і представників ЛГБТ-спільноти.

«А в будівлі хто працює? Ну ось!»: Путін пожартував про вивішування прапора ЛГБТ на посольстві США», - йдеться у підписі до відео, на якому зображений конфуз Путіна.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і додали, що у Володимира Путіна жарти як "з підворіття".

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