Президент Росії Володимир Путін в черговий раз став об'єктом для насмішок в соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
Так, лідеру Кремля продовжують пригадувати всеросійське голосування, завдяки якому Путін "обнулився".
У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв російський художник Сергій Йолкін.
Українців змусять повернути гроші, в Кабміні зробили термінову заяву про виплати: що потрібно знати
Роздягнена зірка "Євробачення" Кончіта Вурс показала себе після зміни зовнішності: "Мій ідеал"
Пекуча брюнетка з "Квартал 95" приголомшила прозорою сукнею без білизни: "Це круто"
Порочна зірка "Ігри престолів" Емілія Кларк роздяглася і показала нову себе: "Спалахує пристрасть"
Зокрема, на фотожабі він зобразив Володимира Путіна з батогом в руках, який в черговий раз присягає на Конституції Російської Федерації.
"Ера Володимира Путіна тільки починається...", - йдеться у підписі до нового шедевру Сергія Йолкіна.
"Дуже сумно. Росія - сумна держава поневолених людей...", "Конституція Сталіна була прийнята в 1936 році. Що було в 37м все знають", "З іншого боку "ера Путіна" закінчилася. Якщо до цього він був "ну хоч якось легітимним", то зараз він сам помножив на нуль", "Батіг бачу, а де пряник?", "Він тільки почав розгойдуватися. 20 років мало було", "Так що ж ви каркаете-то?", - жартують користувачі в коментарях.
Раніше ми розповідали, як Володимир Путін осоромився перед камерами.
Так, президент РФ зганьбився, пожартувавши на адресу США і представників ЛГБТ-спільноти.
«А в будівлі хто працює? Ну ось!»: Путін пожартував про вивішування прапора ЛГБТ на посольстві США», - йдеться у підписі до відео, на якому зображений конфуз Путіна.
Користувачі гнівно відреагували на публікацію і додали, що у Володимира Путіна жарти як "з підворіття".
Нагадаємо, помолоділий Путін в безглуздому вбранні довів росіян до сліз
Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян
Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото