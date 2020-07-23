Над лідером Кремля Володимиром Путіним знову яскраво насміхаються у соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Так, російський президент став героєм політичної фотожаби, присвяченій можливій його відставки.

Шедевр у своєму особистому Facebook опублікував відомий російський художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити Володимира Путіна, який не бажає йти у відставку, і всіма силами тримається руками за дверний отвір у свойому, мабуть, особистому кабінеті.

"Я поки не вирішив, йду я чи ні", - йдеться у підписі до фотожабе.

Користувачі з гумором відреагували на шедевр Йолкіна і припустили, що Володимира Путіна, швидше винесуть з Кремля.

"Серед сучасної Росії, докучній всіх інших хричєй, сидить воістину беззмінний кащєй", "Картинку потрібно повернути на 90 градусів проти годинникової стрілки, Пройшли роки...", "Та краще вперед ногами...", "Стабільність", "Хто б підштовхнув", "Винесуть, точніше винесемо", "Коли-небудь вже ця карикатура стане неактуальною?!", "Шкода тільки жити у цю пору чудову...", - жартують росіяни в коментарях.

Раніше ми розповідали, як приїзд Путіна в Україну обернувся ганьбою.

Як відомо, 20 липня Володимир Путін прибув в анексовану Керчь для "закладки десантних кораблів", але і цей візит надовго запам'ятається в Кремлі.

"Володимир Путін приїхав в Керч на закладку нових десантних кораблів", - йдеться у підписі до відеоролика, який у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист.

Користувачі відразу ж висміяли показуху і фарс, який організували в окупованому Криму заради приїзду Путіна і припустили, що новими "десантними катерами" виявляться вкрадені українські кораблі.

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