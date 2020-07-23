Над лідером Кремля Володимиром Путіним знову яскраво насміхаються у соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
Так, російський президент став героєм політичної фотожаби, присвяченій можливій його відставки.
Шедевр у своєму особистому Facebook опублікував відомий російський художник-карикатурист Сергій Йолкін.
Різкий стрибок тарифів на комуналку, з'явилася термінова заява Мінфіну: що чекає на українців
"Боляче дивитися": блондинка з "Квартал 95" переборщила зі шпагатом, кадри конфузу
Індексація пенсій на 15%, хто може розраховувати на підвищені виплати: "До 2760 гривень..."
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
На фотожабі можна побачити Володимира Путіна, який не бажає йти у відставку, і всіма силами тримається руками за дверний отвір у свойому, мабуть, особистому кабінеті.
"Я поки не вирішив, йду я чи ні", - йдеться у підписі до фотожабе.
Користувачі з гумором відреагували на шедевр Йолкіна і припустили, що Володимира Путіна, швидше винесуть з Кремля.
"Серед сучасної Росії, докучній всіх інших хричєй, сидить воістину беззмінний кащєй", "Картинку потрібно повернути на 90 градусів проти годинникової стрілки, Пройшли роки...", "Та краще вперед ногами...", "Стабільність", "Хто б підштовхнув", "Винесуть, точніше винесемо", "Коли-небудь вже ця карикатура стане неактуальною?!", "Шкода тільки жити у цю пору чудову...", - жартують росіяни в коментарях.
Раніше ми розповідали, як приїзд Путіна в Україну обернувся ганьбою.
Як відомо, 20 липня Володимир Путін прибув в анексовану Керчь для "закладки десантних кораблів", але і цей візит надовго запам'ятається в Кремлі.
"Володимир Путін приїхав в Керч на закладку нових десантних кораблів", - йдеться у підписі до відеоролика, який у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист.
Користувачі відразу ж висміяли показуху і фарс, який організували в окупованому Криму заради приїзду Путіна і припустили, що новими "десантними катерами" виявляться вкрадені українські кораблі.
Нагадаємо, помолоділий Путін в безглуздому вбранні довів росіян до сліз
Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян
Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото