Лідер країни-агресора Володимир Путін знову став об'єктом для насмішок

Про це пише Politeka.net.

Свіжу політичну фотожабу у своєму Facebook опублікував російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом "Альоша Ступін".

На фотожабі можна побачити оголеного Володимира Путіна, який осідлав патріарха РПЦ Кирила.

Священик, у свою чергу, розсівся на шиї Шойгу, а глава Міноборони РФ осідлав просту жінку, яка символізує російське суспільство.

Користувачам припала до душі нова фотожаба і вони залишили десятки їдких коментарів. Деякі коментатори зазначили, що саме так виглядає політичний режим в Росії.

"Ми можемо бачити, що влада в Росії тримається саме на скрепном народі, і зміни Путіна на Іванова, вийде знову Путін", "Триєдина влада", "А ще Н@єбуліну, Маразмізуліну, Стаканоматвиюлину, Коксозахаруліну, Жирипса... Це скільки ж пірамідок вийде, якщо їх всіх перераховувати!", "Піраміда Маслова", "Експеримент з перетворення людей в зомбованих мутантів успішно завершується...замість РН газу був використаний РТ", "Раби все життя будуть рабами", "Все правдиво намальовано. Але тільки не Русь, а рашка. Рашка - це ординська анти-русь", "Нижче - срусь", - жартують вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як приїзд Путіна в Україну обернувся ганьбою.

Як відомо, 20 липня Володимир Путін прибув в анексовану Керчь для "закладки десантних кораблів", але і цей візит надовго запам'ятається в Кремлі.

"Володимир Путін приїхав в Керч на закладку нових десантних кораблів", - йдеться у підписі до відеоролика, який у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист.

Користувачі відразу ж висміяли показуху і фарс, який організували в окупованому Криму заради приїзду Путіна і припустили, що новими "десантними катерами" виявляться вкрадені українські кораблі.

Нагадаємо, помолоділий Путін в безглуздому вбранні довів росіян до сліз

Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян

Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото