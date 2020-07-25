Лідер країни-агресора Володимир Путін знову став об'єктом для насмішок
Про це пише Politeka.net.
Свіжу політичну фотожабу у своєму Facebook опублікував російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом "Альоша Ступін".
На фотожабі можна побачити оголеного Володимира Путіна, який осідлав патріарха РПЦ Кирила.
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Священик, у свою чергу, розсівся на шиї Шойгу, а глава Міноборони РФ осідлав просту жінку, яка символізує російське суспільство.
Користувачам припала до душі нова фотожаба і вони залишили десятки їдких коментарів. Деякі коментатори зазначили, що саме так виглядає політичний режим в Росії.
"Ми можемо бачити, що влада в Росії тримається саме на скрепном народі, і зміни Путіна на Іванова, вийде знову Путін", "Триєдина влада", "А ще Н@єбуліну, Маразмізуліну, Стаканоматвиюлину, Коксозахаруліну, Жирипса... Це скільки ж пірамідок вийде, якщо їх всіх перераховувати!", "Піраміда Маслова", "Експеримент з перетворення людей в зомбованих мутантів успішно завершується...замість РН газу був використаний РТ", "Раби все життя будуть рабами", "Все правдиво намальовано. Але тільки не Русь, а рашка. Рашка - це ординська анти-русь", "Нижче - срусь", - жартують вони в коментарях.
Раніше ми розповідали, як приїзд Путіна в Україну обернувся ганьбою.
Як відомо, 20 липня Володимир Путін прибув в анексовану Керчь для "закладки десантних кораблів", але і цей візит надовго запам'ятається в Кремлі.
"Володимир Путін приїхав в Керч на закладку нових десантних кораблів", - йдеться у підписі до відеоролика, який у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист.
Користувачі відразу ж висміяли показуху і фарс, який організували в окупованому Криму заради приїзду Путіна і припустили, що новими "десантними катерами" виявляться вкрадені українські кораблі.
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