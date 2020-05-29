Російські окупанти повернулися на колишні позиції на ділянці розведення сил біля Петровського

Зараз вони проводять там земляні та будівельні роботи, які зафіксувала СММ ОБСЄ. Про це під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає «Укрінформ».

За словами українського дипломата, Росія замість створення нових ділянок розведення сил повертає на колишні позиції свої збройні формування.

«Забезпечення повного і всеосяжного припинення вогню залишається критичним для виконання узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі, які Росія продовжує не виконувати», – заявив він.

Поки РФ продовжує порушувати погоджені в Парижі заходи щодо стабілізації безпеки в зоні конфлікту, перейти до реалізації політичних положень Мінська поки що неможливо.

Раніше ми писали про те, що бойовики вирішили встановити на пунктах пропуску через лінію розмежування чотири стели з написом «Росія», а повідомив про плани в своєму телеграм-каналі Олексій Акутін з «міністерства інформації ДНР», опублікувавши відповідне фото.

«З достовірних джерел стало відомо, що на КПВВ Октябрь і Майорськ іде заливка фундаменту під стелу« Росія ». Думаю, що подібне також відбувається в Оленівці й Олександрівці. Тепер, коли відкриються кордони, людей, які приїжджають з України зустрічатиме Росія », - йдеться в підписі до знімка.

Ми також повідомляли про те, що Росія вдалася до нового шантажу на Донбасі. Делегація РФ під час засідання Радбезу ООН про захист цивільних осіб у збройних конфліктах заявила, що глобального припинення вогню на сході України не буде без зняття санкцій.

«Росія проявила свою позицію, в результаті чого тепер зрозуміло, чому триває насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту. Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде», – написав у Фейсбуці речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Нагадаємо, у Зеленського проговорилися, як жителі Донбасу і Криму повернуть території Україні: деталі плану.

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