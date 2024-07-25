Росію струсонула чергова авіакатастрофа, пише Politeka.net.
У Калузької області країни-агресора сталася аварія повітряного судна - впав Мі-28. Інцидент стався у Калузької області країни-агресора.
Наразі відомо, що гелікоптер був «мисливцем за БПЛА» і повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю
Офіційна причина авіакатастрофи – технічна несправність на борту. Під час польоту екіпаж виявив пожежу у кабіні через поломку у двигуні.
Коментуючи катастрофу, відомий військовий аналітик, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів, чому в принципі росіяни мають проблеми з Мі-28.
За словами Коваленка, Мі-28 це дуже проблемний вертоліт, створений з величезною кількістю дефектів і недоліків.
«За 40 років експлуатації жоден недолік вертольоту не було усунено. Системи Мі-28 не лише відрізнялися примхливістю та ненадійністю, а й критичною залежністю від погодних умов, які могли призвести навіть до втрати керування машиною, дезорієнтації пілотів» , - розповів Коваленко.
За словами експерта, в умовах похмурої погоди в Україні, навесні 2022 року, Мі-28 робили своїх пілотів сліпими та глухими, що у свою чергу робило їх легкою мішенню для мобільних груп із ПЗРК.
Також Коваленко повідомив, що росія намагалася "злити" Мі-28 африканським країнам, але їм цього не вдалося.
Додамо, тим часом з'ясувалась доля екіпажу вертольота, що впав. Жертвами авіакатастрофи стали двоє людей.
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