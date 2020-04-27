27 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 27 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 27 квітня свято в світі
Офіційні приводи для святкування 27 квітня в Україні відсутні.
Національні свята 27 квітня:
День Другої республіки в Австрії
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День національного опору в Словенії
День незалежності в Сьєрра-Леоне і Того
День Свободи в ПАР
День посадки дерев в США
Жартівливі свята
Свято дистрофіка
День толерантності
Історичні події 27 квітня: що цікавого відбувалося
1509 — папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію.
1521 — на філіппінському острові Мактан у сутичці з тубільцями загинув португальський мореплавець Фернан Магеллан.
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1644 вперше в Канаді висадили пшеницю.
1773 — англійський парламент прийняв «чайний акт», який дозволив Ост-Індійської компанії, яка перебувала на межі банкрутства, ввезти в північноамериканські колонії фактично безмитно півмільйона фунтів чаю.
1908 — початок IV Олімпійських ігор в Лондоні.
1965 — в США запатентовані підгузники «Памперс».
1982 — у Москві почав працювати перший в СРСР «телефон довіри» — цілодобова екстрена психологічна допомога.
2005 — свій перший політ здійснив авіалайнер «Airbus A380».
27 квітня — День ангела
Імена для хлопчиків по святцях 27 квітня: Олександр, Антон, Іван, Валентин, Мартін, Остап, Христофор.
Імена для дівчаток за православним календарем 27 квітня не згадуються.
27 квітня — День народження знаменитостей
1494 — османський султан, при якому Османська імперія отримала найбільше розширення, чоловік Роксолани Сулейман I.
1791 — американський винахідник і художник, який найбільш відомий своєю Азбукою, Семюел Фінлі Бриз Морзе.
1909 — радянська льотчиця, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці Валентина Гризодубова.
1927 — кіноактор, виконавець ролі Бувалого в трійці з Нікуліним і Віциним в комедіях Леоніда Гайдая Євген Моргунов.
1996 — український борець греко-римського стилю, заслужений майстер спорту України, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1996 В'ячеслав Олійник.
1978 — український хокеїст Олег Тимченко.
Народні прикмети на 27 квітня
У народному календарі 27 квітня — Мартина Лисогона. Вважалося, що ворони в цей день купаються в калюжах, після чого вони спокійно відпускають воронят у доросле життя. З-за цього повір'я Мартіна зазвичай влаштовували сватання і оглядини, щоб батьки легше відпускали у самостійне життя своїх дорослих дітей.
27 квітня офіційно починалися польові роботи. Селяни знали, що заморозків вже не буде, тому можна було сміливо виходити на ріллю.
Народні прикмети на 27 квітня:
- Дощ 27 квітня — рік буде врожайним.
- Багато соку в березах — осінь буде пізня.
- Ластівки прилетіли на Мартина Лисогона — настав час висаджувати саджанці.
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