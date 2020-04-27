27 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 27 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 27 квітня свято в світі

Офіційні приводи для святкування 27 квітня в Україні відсутні.

Національні свята 27 квітня:

День Другої республіки в Австрії

День національного опору в Словенії

День незалежності в Сьєрра-Леоне і Того

День Свободи в ПАР

День посадки дерев в США

Жартівливі свята

Свято дистрофіка

День толерантності

Історичні події 27 квітня: що цікавого відбувалося

1509 — папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію.

1521 — на філіппінському острові Мактан у сутичці з тубільцями загинув португальський мореплавець Фернан Магеллан.

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1644 вперше в Канаді висадили пшеницю.

1773 — англійський парламент прийняв «чайний акт», який дозволив Ост-Індійської компанії, яка перебувала на межі банкрутства, ввезти в північноамериканські колонії фактично безмитно півмільйона фунтів чаю.

1908 — початок IV Олімпійських ігор в Лондоні.

1965 — в США запатентовані підгузники «Памперс».

1982 — у Москві почав працювати перший в СРСР «телефон довіри» — цілодобова екстрена психологічна допомога.

2005 — свій перший політ здійснив авіалайнер «Airbus A380».

27 квітня — День ангела

Імена для хлопчиків по святцях 27 квітня: Олександр, Антон, Іван, Валентин, Мартін, Остап, Христофор.

Імена для дівчаток за православним календарем 27 квітня не згадуються.

27 квітня — День народження знаменитостей

1494 — османський султан, при якому Османська імперія отримала найбільше розширення, чоловік Роксолани Сулейман I.

1791 — американський винахідник і художник, який найбільш відомий своєю Азбукою, Семюел Фінлі Бриз Морзе.

1909 — радянська льотчиця, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці Валентина Гризодубова.

1927 — кіноактор, виконавець ролі Бувалого в трійці з Нікуліним і Віциним в комедіях Леоніда Гайдая Євген Моргунов.

1996 — український борець греко-римського стилю, заслужений майстер спорту України, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1996 В'ячеслав Олійник.

1978 — український хокеїст Олег Тимченко.

Народні прикмети на 27 квітня

У народному календарі 27 квітня — Мартина Лисогона. Вважалося, що ворони в цей день купаються в калюжах, після чого вони спокійно відпускають воронят у доросле життя. З-за цього повір'я Мартіна зазвичай влаштовували сватання і оглядини, щоб батьки легше відпускали у самостійне життя своїх дорослих дітей.

27 квітня офіційно починалися польові роботи. Селяни знали, що заморозків вже не буде, тому можна було сміливо виходити на ріллю.

Народні прикмети на 27 квітня:

Дощ 27 квітня — рік буде врожайним.

Багато соку в березах — осінь буде пізня.

Ластівки прилетіли на Мартина Лисогона — настав час висаджувати саджанці.

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