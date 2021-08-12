Популярна українська ведуча Леся Нікітюк відзначилася новою незвичайною витівкою на відпочинку в Португалії

Днями ведуча прилетіла на острів Мадейра, тут же оголосивши, що нібито планує зустрітися з культовим португальським футболістом Кріштіану Роналду. Зустрічі поки так і не відбулося, проте тепер ведуча регулярно радує шанувальників яскравими фото зі свого відпочинку.

Як пише Politeka.net, цього разу Леся показала, який незвичайний пікнік вирішила собі влаштувати з видом на океан. Судячи з фото, Нікітюк розташувалася перед пляжем з вином і фруктами, влаштувавши собі імпровізований бенкет.

"Всяке було на Мадейрі... але що б дівчина на узбіччі, жерла манго руками голими. Такого місцеві старожили не пригадають", - написала ведуча.

На фото вона позувала в чорному купальнику-бікіні і розкішному солом'яному капелюсі.

Шанувальники красуні тут же відреагували на її пост.

"Схоже Леся, що цього разу у вас "золота карта"!)", "Португальські бюджетники...", " Шикарно виглядаєте!", "Бомба ракета", "гармонійно шикарна дівчина в шикарному місці", "а як Рональдо. Дочекалася?", "О Божечки!! Що ж так сліпить красою то такий", "Та скільки можна їсти Леся ) що ж ви за голодуюча", - пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк подражнила заморськими делікатесами, викликавши гнів українців.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в рожевому бікіні занадто розкріпачилася в басейні.

Також Politeka писала, що Нікітюк, полетівши на "побачення" з футболістом, осоромилася в екстремальному купальнику.