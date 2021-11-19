Вагітна наречена 19-річного переможця проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина Іванка, яка вже на 33-ому тижні, пожалілася на життя своїм шанувальникам.

Як пише Politeka.net, цього року 19-річний Роман Сасанчин, який прославився після перемоги на вокальних шоу "Голос. Діти" та "Голос країни", та його 23-річна наречена Іванка оголосили, що невдовзі стануть батьками.

Пізніше пара навіть розсекретила стать дитини – зовсім скоро у них народиться дівчинка, адже Іванка вже на 33 тижні вагітності.

У своєму Instagram Іванка показує шанувальникам своє повсякденне життя та розповідає про вагітність. Так, дівчина зізналася, що останні декілька днів їй стало важче і вона постійно хоче спати.

"Останніх два дні мій Instagram став супер-мега скучний. Чому? Тому що я цілими днями сплю, просинаюсь, далі сплю і я не можу виспатися. У мене таке перший раз, що я вже два дні підряд сплю нон-стоп по 16, 17, а то й 20 годин, але я не висипаюся", - зізнається дівчина.

Іванка сказала, що вона хоче змінити свій день і планує встати о 8 ранку.

"Завтра я ставлю будильник на 8 ранку, просинаюсь і веду активно свій день, тому що такий стан мені зовсім не подобається", - каже дівчина.

Також Іванка вибачилася перед шанувальниками зі свій зовнішній вигляд.

"Реалії не радують", - сказала дівчина.

Зауважимо, що лікарі прогнозують, що пологи в Іванки почнуться вже зовсім скоро, 29 грудня.

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