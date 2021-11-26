Співачка Джамала, яка перемогла на" Євробаченні", а нещодавно брала участь у шоу" Танці з зірками", показала, як підміняла Катю Осадчу у" Світське життя "на прем'єрі фільму"Дім Гуччі".
Як пише Politeka.net, Джамала цього разу підмінила Катю Осадчу в програмі"Світське життя". Зірка пішла на прем'єру фільму "Будинок Гуччі", де поговорила з зірками України. На показі були Надя Дорофєєва, Санта Дімопулос, а також Євгенія Власова. Фото з вечора з'явилися на сторінці "Світське життя" в Instagram.
На них Джамала була в чорній сукні. Також серед зірок був і артист Дмитро Монатік, який нещодавно отримав звання Заслуженого артиста України.
"Світський репортер цього тижня-народна артистка України Джамала. Разом ходили на прем'єру фільму «Будинок Гуччі» і допитували всіх зіркових колег", - написано було під фото.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Шикарна", "Джамала така красива"," Джамала неперевершена"," Шок, Дорофєєва одягнена", " нарешті! Джамала одягнена краще за гостей, зазвичай у неї жахливий стиль".
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