Відомий артист Олег Винник, який є суддею-детективом на шоу" Маска", підкорив виглядом своїх "вовчиць".

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".

Так, цього разу співак опублікував нове фото. На кадрі Олег Винник сидить на місці журі в шоу "Маска". Як відомо, співак готував 24 і 25 листопада концерти в Палаці "Україна" в Києві, проте в останній момент скасував ці виступи. Артист пояснив, що вийти на сцену йому не дозволяє стан здоров'я. Як відомо, в Олега Винника - ларингіт.

"Саме час нагадати, що сьогодні на телеканалі "Україна" вас чекає новий випуск самого таємничого шоу "Маска", - розповів Олег Винник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Шалено чекаємо. Мені сьогодні навіть снилася Маска", "Боже, який ви 🔥 🔥 я Вас просто обожнюю", "Ви неймовірний".

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