Анна часто говорить про себе

Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала інтригуючі кадри, відповівши на досить особисті питання своїх шанувальників.

Актриса встигла прославитися завдяки багатьом ролям, які показали її з самих різних сторін. Причому Анна давно працює в цьому напрямку і нерідко її ролі можуть викликати якусь ревнощі з чоловіка.

Відповідаючи на запитання фанатів, Саліванчук підтвердила, що її чоловік дійсно зрідка ревнує її на знімальному майданчику.

"Аня, а ваш чоловік не ревнує до Сашка?"- запитують у зірки. Не обійшлося без цікавих кадрів. Також Анна розповіла про свій перший фільм і про улюблені кольори.

Не стала Саліванчук також приховувати свої форми, супроводжуючи кожну відповідь вельми цікавими знімками з демонстрацією вдалих образів. Більшість з них, як і очікувалося, демонструють декольте артистки, роблячи на цьому акцент.

Раньше Саліванчук показала, як проходять її заняття і як успіхи з її шпагатом. Варто відзначити, нещодавно вона розповіла, що після народження другої дитини ніяк не поверне форму і просто не може подолати якусь межу.

Якщо раніше вона спокійно сідала на шпагати, то тепер для Саліванчук це стало цілим випробуванням.

"Ну чому так складно сісти на шпагат? А ще три роки тому сиділа!» - скаржитися Саліванчук.

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