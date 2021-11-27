Їм і так важко

Дочка зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк розповіла про те, як шахраї вирішили нажитися на серйозній хворобі її мами.

Як пише Politeka.net, Анна Заворотнюк поділилася кричущою історією на своїй сторінці в Instagram.

Минулого року стало відомо, що Анастасія Заворотнюк лікується від онкології. У актриси виявили рак мозку. З тих пір вона кілька разів проходила лікування в різних клініках. Рідні актриси намагаються не розкривати подробиці про її стан, тому офіційних даних про хід лікування мало.

Дочка Заворотнюк у новому пості розповіла, що не всі люди ставляться до біди, з якою зіткнулася її сім'я, з розумінням.

За словами Анни, її подруга нарвалася на шахраїв, які використовували трагедію в своїх інтересах.

"Сьогодні моя подруга повелася на розлучення і відправила шахраям, які всім писали від мого імені, 50.000 рублів. Вони натиснули на найболючіше, сказали, що у мене така ситуація з мамою і мені терміново потрібні гроші", - написала Анна.

Вона підкреслила, що принципово не бере гроші в борг, однак якщо у неї не буде ніякого іншого виходу, вона зустрінеться з людиною особисто.

Нагадаємо, у родині хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк готуються до весілля.

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк розповіла про власну боротьбу з важкою недугою.

Також Politeka писала, що дочка онкохворої Заворотнюк вперше розкрила свій важкий діагноз.