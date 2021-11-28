Головна героїня шоу "Холостячка-1" і актриса Ксенія Мішина відреагувала на критику на свою адресу новими знімками, зробленими на пляжі.
Як пише Politeka.net, зараз красуня проводить відпустку в розкішному готелі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Екс-Холостячка для відпочинку вибрала Абу-Дабі і ділиться жарким контентом у себе в Instagram.
На фотографіях Ксенія попозувала на пляжі. Для знімків Мішина вибрала трендовий купальник чорного кольору-в ньому актриса в черговий раз продемонструвала свої бездоганні форми.
Також Ксенія Мішина відреагувала на жорстку критику, яка обрушилася на неї після того, як вона розмістила першу порцію жарких знімків на відпочинку в ОАЕ.
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"Чому ви так шейміть своє тіло? За що так зраджуєте себе і зраджуєте всіх інших жінок? Звідки стільки ненависті до себе ж і того, що відрізняє вас від чоловіків?",- звернулася актриса.
Мішина не полінувалася і пройшлася по акаунтах цих жінок і чоловіків, але побачила закриті профілі, закомплексованих людей.
"Я не буду нікого соромити і нікого вчити, просто позначу свою позицію раз і назавжди.
Ваші статеві ознаки, ваше тіло-це нормально! Вам нема чого соромитися. Тіло жінки прекрасно і це її справа як вона його демонструє і як вона їм насолоджується.
Вульгарність-це несмак, а красиві знімки тіла - мистецтво.
Якщо вас це порушило-це ок, не треба соромитися, займіться своїм особистим життям, насолодитеся нарешті тим, що дала вам природа», - написала артистка.
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