Головна героїня шоу "Холостячка-1" і актриса Ксенія Мішина відреагувала на критику на свою адресу новими знімками, зробленими на пляжі.

Як пише Politeka.net, зараз красуня проводить відпустку в розкішному готелі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Екс-Холостячка для відпочинку вибрала Абу-Дабі і ділиться жарким контентом у себе в Instagram.

На фотографіях Ксенія попозувала на пляжі. Для знімків Мішина вибрала трендовий купальник чорного кольору-в ньому актриса в черговий раз продемонструвала свої бездоганні форми.

Також Ксенія Мішина відреагувала на жорстку критику, яка обрушилася на неї після того, як вона розмістила першу порцію жарких знімків на відпочинку в ОАЕ.

"Чому ви так шейміть своє тіло? За що так зраджуєте себе і зраджуєте всіх інших жінок? Звідки стільки ненависті до себе ж і того, що відрізняє вас від чоловіків?",- звернулася актриса.

Мішина не полінувалася і пройшлася по акаунтах цих жінок і чоловіків, але побачила закриті профілі, закомплексованих людей.

"Я не буду нікого соромити і нікого вчити, просто позначу свою позицію раз і назавжди.

Ваші статеві ознаки, ваше тіло-це нормально! Вам нема чого соромитися. Тіло жінки прекрасно і це її справа як вона його демонструє і як вона їм насолоджується.

Вульгарність-це несмак, а красиві знімки тіла - мистецтво.

Якщо вас це порушило-це ок, не треба соромитися, займіться своїм особистим життям, насолодитеся нарешті тим, що дала вам природа», - написала артистка.

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