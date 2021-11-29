Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова влаштувала танці у ванній під пісню Потапа - відео вона виклала в Мережу.

Популярна українська танцівниця слідує трендам, тому записує розважальні відео, які викладає в Тік Ток і Instagram, пише Politeka.net.

Цього разу красуня опублікувала кадри того, як танцює у ванній. Ілона Гвоздьова загорнулася в білий рушник, і порухалася під пісню MOZGI (Потап) "ZAVTRA". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) В кінці ролика красуня відвернулася від камери, і розкрила рушник.

"Чекаєте цей Новий Рік?",- написала артистка.

Пост зібрав мало коментарів і сотні переглядів за півгодини.

Зазначимо, Ілона Гвоздьова нещодавно оскандалилася своїми висловлюваннями на адресу ЛГБТ-спільноти. Хореограф назвала, "нетрадиційну" любов хворобою. За її словами, швидше за все це люди, у яких була якась травма в дитинстві, пов'язана чи то з матір'ю, чи то з якою-небудь іншою жінкою.

Крім того, зірка вважає, що багато хто зараз зізнаються в нетрадиційній орієнтації по віянню моди.

Користувачі Мережі негативно відреагували на слова зірки.

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