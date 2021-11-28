Відомий гуморист, сценарист і учасник "Холостячки" Олександр Еллерт здивував новими фото, на яких показав зміни в зовнішності.

Як повідомляє Politeka.net, відомий комік і блогер Олександр Еллерт, який нещодавно прямо відповів на питання шанувальників про відносини з Ксенією Мішиною, сказавши, що вони не разом, поділився в мережі кумедними кадрами з новою зовнішністю.

У своїх Instagram-сторіс Саша виклав два чорно-білих знімка, на яких показав себе до і після відвідування перукаря. На першому фото він виглядає скуйовдженим і сонним, з капюшоном на голові і неакуратною щетиною. "Ранкова стрижка, прям моє", - підписав сторіс комік.

А вже на другій фотографії Еллерт помітно змінився - він підстригся, поголив обличчя і в цілому виглядає дуже бадьоро і свіжо. "Зараз як щось з'їм смачне, гривень за 80", - підписав другу сторіс Саша.

Нагадаємо, Еллерт з кільцем в руці викликав ажіотаж після перипетій з Мішиною: "Пара по крові".

Як повідомляла Politeka, Еллерт не витримав і розкрив правду про свої стосунки з" Холостячкою "Мішиною: "Дайте нам спокій!".

Також Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав головну жінку в його житті: "Приємно дивитися".