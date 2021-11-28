У сім'ї ведучого проектів "Холостяк/Холостячка" і "Україна має талант" Григорія Решетника 28 листопада важлива подія - в цей день рік тому народився їх з Христиною третій син.

Батьки влаштували маленькому Саші дивовижне свято - в космічному стилі. Дружина Решетника поділилася яскравими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Син Григорія, в "міні-скафандрі", сидів в оточенні безлічі повітряних кульок. На одному з фото видно і святковий торт, теж в стилі NASA.

"1️⃣ Year 🎂 🎈 🧸 Наше маленьке сонячне диво, наша безмежна любов, наш серйозний Олександр, смачна булка Сашуня😄 😍. З Днем народження!!! Рік тому я отримала найкращий подарунок на свій День народження, а ми всі отримали найкращий подарунок з небес! Просто будь нам здоровий і знай, що у тебе є круті брати, які навчать всьому, є батьки і бабусі/дідусі, які подарують максимум любові ❤️ Люблю! Мама скоро зацілує 🥰", - емоційно звернулася Христина до сина.

Користувачі приєдналися до привітань, залишивши багато теплих слів у коментарях:

"З іменинником Вас, щасливого дитинства Сашуні❤️❤️❤️"



"Вітаю, нехай росте здоровим на радість батькам і рідним🙏 🌹"

"Вітаю🎉 маленьке диво з першим рочком життя. Щиро бажаю щасливої дороги і доброї долі, неймовірного чарівництва і яскравого світла в житті, міцненького здоров'я і ласкавої турботи, веселих забав і рухливих ігор🎉 🎂 💐 🧸 🎠"

"Маленький котик швидко росте! З днем народження! 😍"

Раніше повідомлялося, ведучий "Холостячки" Решетник підготував подарунок для українок:" вирішив зробити..."

Також, дружина ведучого "Холостячки" Решетника показала, чим займається на екзотичному острові:" це просто..."

Politeka розповідала, дружина ведучого "Холостячки" Решетника здивувала фігурою в купальнику: "і ця дівчина народила 3х богатирів"