Співачка Олександра Зарицька, яка є солісткою гурту KAZKA, а також виступала в "Танцях з зірками", де скинула 20 кг, показала новий образ для фіналу проекту.
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька одна з найуспішніших вітчизняних артисток. Зірка прославилася з групою KAZKA, яка випустила кілька світових хітів. Цього року Олександра вирішила спробувати свої сили в проекті"Танці з зірками". Зарицька увійшла в топ-5 кращих пар сезону, виступаючи з танцюристом Юрієм Мєшковим. Після проекту Юрій і Олександра знялися спільно в кліпі і не заперечують зацікавленості один в одному. На нових кадрах в Instagram співачка вирішила показати, який образ підготувала для фіналу "Танців з зірками".
На сторіс Олександра була в сукні і з яскравим макіяжем.
"А ми вже збираємося на фінал "Танців з зірками", - написала Зарицька на кадрах.
Алла Пугачова не змогла стримати емоцій через трагедію з близьким другом: "Поки жива, буду..."
Чоловік Пугачової Галкін повідомив про велику трагедію, пішла близька людина: "Велика втрата"
Обірвалося життя легендарного співака, мільйони фанатів сумують: "Тільки що на проекті Голос був..."
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Харлан показала чоловіка через якого покине Україну відразу після фіналу "Танців з зірками": "Уже куплений квиток..."
Нагадаємо, Зарицька з "KAZKA" заявила про повернення на "Танці з зірками", з'ясувалася причина
А ще Politeka писала, що Зарицька з KAZKA вирішила повернутися на "Танці з зірками", щоб підтримати іншу пару
Також Politeka повідомляла, що схудла Зарицька з Kazka в новому образі здивувала дивною поведінкою на зйомках кліпу