Співачка Олександра Зарицька, яка є солісткою гурту KAZKA, а також виступала в "Танцях з зірками", де скинула 20 кг, показала новий образ для фіналу проекту.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька одна з найуспішніших вітчизняних артисток. Зірка прославилася з групою KAZKA, яка випустила кілька світових хітів. Цього року Олександра вирішила спробувати свої сили в проекті"Танці з зірками". Зарицька увійшла в топ-5 кращих пар сезону, виступаючи з танцюристом Юрієм Мєшковим. Після проекту Юрій і Олександра знялися спільно в кліпі і не заперечують зацікавленості один в одному. На нових кадрах в Instagram співачка вирішила показати, який образ підготувала для фіналу "Танців з зірками".

На сторіс Олександра була в сукні і з яскравим макіяжем.

"А ми вже збираємося на фінал "Танців з зірками", - написала Зарицька на кадрах.

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