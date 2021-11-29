Відома модель і володарка титулу "Міс Україна" 22-річна Олександра Яремчук показала себе в Пуерто-Ріко під час активної підготовки до майбутнього конкурсу.

Як відомо, не так давно молода 22-річна Олександра Яремчук стала володаркою титулу"Міс Україна". А зараз модель готується через два тижні представляти Україну на конкурсі "Міс Світу".

Причому пару днів тому участь дівчини в конкурсі була під загрозою, оскільки вона зіткнулася з труднощами під час отримання американської візи. Незважаючи на всі проблеми, дівчина встигла виїхати на конкурс і тепер активно знімається в спеціальних зйомках перед конкурсом.

"Коли умови змінюються за десять хвилин до зйомки, в хід йде повна імпровізація", - пише Олександра.

"Ми зіткнулися зі складнощами в отриманні візи США. Був представлений весь необхідний пакет документів, включаючи офіційне запрошення від організації Miss World Limited. Оскільки Міжнародний конкурс Miss World 2021 стартує 21.11.2021, ми потребували запису на термінову співбесіду» -писали раніше в соціальних мережах. Зараз вже все вирішилося.

Раніше модель опублікувала нові фото. Як відомо, раніше Олександра Яремчук не могла отримати американську візу для того, щоб поїхати в Пуерто-Ріко, і її участь у конкурсі була під загрозою зриву. Однак, "Міс Україна" показала, як відпочиває на острові перед підготовкою до конкурсу.

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