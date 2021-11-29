Актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу" Величне століття", яка народила в цьому році другу дитину, похвалилася кадрами нової фотосесії, на якій блищала в ефектному образі.

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі є популярною турецько-німецькою артисткою. У зірки є двоє дочок-Лара, яку знаменитість народила в 2014, а також Лілі, яка з'явилася на світ на початку 2021 року. Але зірка після пологів відновила фігуру і продовжує радувати фанатів розкішними образами. Не забуває Узерлі і про соцмережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Мер'єм Узерлі позувала в брючному костюмі оверсайз.

Образ артистки зібрав чимало компліментом. Проте знайшлися і ті, хто вважає, що вона занадто схудла.

"Хюррем шикарна", "Вау",» Хюррем«,» Королева«,» О, Боже мій«,» найкрасивіша«,» Моя ідеальна @meryemuzerlimeryem ❤ найкрасивіша жінка в світі 💖найталановитіша актриса в світі«,» зовсім схуднула, раніше краще виглядала, прям кров з молоком була", - пишуть в коментарях.

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