Співачка і актриса Мадонна, яка цього року відсвяткувала 63-день народження, показала, як зважилася на нове татуювання, опублікувавши відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Мадонна є популярною західною актрисою і актрисою. У зірки шестеро дітей, троє з яких прийомні. Зірці зараз 63 роки і вона активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому відео Мадонна в прозорому топі показала, як набивала собі татуювання.

"Завершуючи трилогію татуювань....... Вибираю робити цього року - «поцілував». Життя-це подорож по усуненню простору між нами і людством", - написала Мадонна.

Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:

"Уявіть собі татуювання Мадонни", "дуже красива, мила", " Отже, якщо Мадонна займається тату-бізнесом ... де мені записатися на прийом?", "Вибач, мила Мадонна, але поцілунки не на івриті".

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