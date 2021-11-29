Відомий продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) разом зі своєю групою MOZGI вразив танцями з ефектною блондинкою-двійником Насті Івлєєвої.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Потапа з'явилося відео, зняте для молодіжної мережі Тік Ток. Його група в повному складі станцювала флешмоб з красивою актрисою в костюмі стюардеси. В кінці ролика дівчина сильно захопилася танцями і показала справжній майстер-клас.

"Bang!",- підписав відео Потап.

У коментарях шанувальники прийшли в захват від танцю, зазначивши, що дівчина дуже сильно схожа на російську телеведучу Настю Івлєєву. Але не всім сподобався танець зірок.

"Я подумала Це Івлеєва", "Хто Юлю Тимошенко запросив танцювати?", "У вас дівчину коротнуло трохи)", "Всі красені, але дівчинка запалила вогник! Спасибі за настрій хлопці", "Дівчина як Бузова і Івлеєва в одній людині», «виступ вогонь», «Люди деградують з кожним роком я бачу», «Івлеєва на мінімалках + поруч з нею Сосєдов і всередині Елджей», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Потап змусив Каменських танцювати під його новий хіт: "почалося!".

А ще Politeka писала, що Потап з Позитивом засвітилися на "Танцях з зірками": "Та за що?".

Також Politeka повідомляла, що Потап нарвався на критику через відео з відомим ресторатором: "кожен раз одне і те ж".