Відомий продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) разом зі своєю групою MOZGI вразив танцями з ефектною блондинкою-двійником Насті Івлєєвої.
Як пише Politeka.net, в Instagram у Потапа з'явилося відео, зняте для молодіжної мережі Тік Ток. Його група в повному складі станцювала флешмоб з красивою актрисою в костюмі стюардеси. В кінці ролика дівчина сильно захопилася танцями і показала справжній майстер-клас.
"Bang!",- підписав відео Потап.
У коментарях шанувальники прийшли в захват від танцю, зазначивши, що дівчина дуже сильно схожа на російську телеведучу Настю Івлєєву. Але не всім сподобався танець зірок.
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"Я подумала Це Івлеєва", "Хто Юлю Тимошенко запросив танцювати?", "У вас дівчину коротнуло трохи)", "Всі красені, але дівчинка запалила вогник! Спасибі за настрій хлопці", "Дівчина як Бузова і Івлеєва в одній людині», «виступ вогонь», «Люди деградують з кожним роком я бачу», «Івлеєва на мінімалках + поруч з нею Сосєдов і всередині Елджей», - пишуть люди.
Нагадаємо, що Потап змусив Каменських танцювати під його новий хіт: "почалося!".
А ще Politeka писала, що Потап з Позитивом засвітилися на "Танцях з зірками": "Та за що?".
Також Politeka повідомляла, що Потап нарвався на критику через відео з відомим ресторатором: "кожен раз одне і те ж".