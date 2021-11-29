Актриса Анджеліна Джолі, колишня дружина Беда Пітта, а зараз посол доброї волі ООН, раніше була менш скромною і любила експериментувати з образами, чим дивувала фанатів.
До операції на бюсті, а також розлучення Джолі любила бути на публіці, часто знімалася в модних фотосесіях і розповідала про своє життя. Причому подобалося актрисі брати участь в різних фотосесіях, в яких би була помітна її фігура у всій красі.
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Зараз Анджеліна вже не така, як раніше і давно не носить Стрази, яскраві прикраси і вбрання з різними вирізами і принтами. Проте, шанувальники люблять згадувати про минуле зірки і помічають, що раніше вона була не менш хороша.
"Красуня🌹❤️🌹 🥰; Анджеліна Тут така молоденька, як пташка; така мила; чому це так красиво; невже і таке було; soo Lovely😇; так прекрасна️❤️; чудова жінка; блищить там, де треба; сама романтичність, прекрасна; мені дуже подобається", - пишуть фанати.
Як можна помітити, Анджеліна Джолі здатна бути в центрі уваги навіть якщо просто вийшла на прогулянку. Зараз актрису все частіше помічають на вулиці з дітьми і цей раз не був винятком. У соціальній мережі Instagram також день тому показали, як Джолі пройшлася по місту разом з дочками.
Так, артистка відступила від свого старого правила - не носити одяг з принтом. Джолі з'явилася на вулиці в світлих шовкових піжамних брюках Dior Chez Moi, прикрашених зодіакальним малюнком за мотивами архівів будинку.
Нагадавши, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.
Як повідомляла Politeka, Джолі показала, як звести з розуму одним поглядом.
Також Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на тонких бретельках ледь не впустила пружні принади.