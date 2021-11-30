Телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча вирушили разом на елітну вечірку, показавши спільні фото і відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Юрій і Катя офіційно оформили відносини в 2017 році. Після цього у пари з'явився син Іван. А нещодавно Осадча народила другого сина для Горбунова-Данила. Але практично відразу Катя повернулася до роботи і навіть їздила у відрядження. Днями Осадча повернулася з ОАЕ, А Горбунов з Франції, після чого пара заблистала на фіналі "Танців з зірками". А тепер Катя показала, як проводить час з чоловіком знову, залишивши кілька сторіс в Instagram.

На нових кадрах Катя була в сукні, А Юрій в піджаку. Зірки посміхалися, позуючи для Селфі.

"А сьогодні знову працюємо разом", - написала Осадча.

На другому сторіс Юрій і Осадча вже слухали музику і танцювали, записавши все у відео.

"Рампапам", - написала Катя під роликом.

"Пісню, яку знають всі, але не всі бачили виконавицю", - написала під наступним сторіс Катя, показавши виступ артистки на сцені.

Як можна зрозуміти, Осадча з Юрієм вночі працювали, а дітей залишили вдома.

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