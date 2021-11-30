Британська співачка Дуа Липа, яка цього року відсвяткувала 26-й день народження, показала ефектний образ на червоній доріжці.

Як пише Politekka.net, Дуа Липа є популярною європейською співачкою. За зіркою стежать десятки мільйонів фоловерів з усього світу в Instagram. І співачка намагається не засмучувати своїх фанатів, постійно ділячись з ними всім цікавим. У новій публікації Дуа Липа показала, як ефектно виглядає на червоній доріжці.

Для виходу в світ співачка одягла чорне плаття, яке ідеально підкреслило її форми. Зірка йшла по червоній доріжці, вражаючи розкішним образом. Також Липа показала просто Свій образ, позуючи для фото. На інших знімка Дуа була з іншими людьми.

"Останні дні в British Fashion Awards. Ношу нестандартну сукню від одного з моїх улюблених молодих британських дизайнерів", - написала Липа під фото і відео.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Так шикарно", "Моя прекрасна", "Надкрасиво", "чудова", "ідеальна мама".

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