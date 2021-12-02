У мережі показали миле відео з "таємницею дружиною" Олега Винника Таюне, на якому показали її незвичайну реакцію на розкішний букет троянд.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій співачці Таїсії Сватко (Таюне), яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, опублікували миле відео, на якому красуні дарують гарний букет. Фанатів зворушила сором'язлива реакція красуні на квіти, вона розгублено подякувала за такий презент.

У ролику можна побачити, що Таюне стоїть на сцені, коли їй виносять букет червоних троянд. Вона аж розгубилася від такого подарунка, доклала руку до обличчя і сором'язливо заусміхалася. А потім голосно сказала дякую, і посмішка не сходила з її обличчя.

У підписі до публікації йдеться: "Така мила реакція". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове відео з Таюне: "Навіть мені сподобалося", "Ой, це ж здорово. Не можу, вона тут так мило знітилася", "Частинка щастя", "Дуже. Класне відео. Спасибі вам величезне. Молодці хлопці", "Красуня".

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