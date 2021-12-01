52-річна співачка і акторка Дженніфер Лопес з'явилася в обіймах відомого актора Бена Аффлека - в мережі по-різному сприйняли ніжності пари на публіці.
Популярні американські артисти були однією з найяскравіших пар 2000-х, писати Politeka.net. Бен Аффлек навіть зробив пропозицію Дженніфер Лопес, але в 2004 році співачка офіційно розірвала заручини, а також повідомила, що їх відносинам прийшов кінець.
Точну причину розставання знаменитості не назвали. Лопес в одному з інтерв'ю натякала, що були винні обставини, адже вони привертали занадто багато уваги преси.
А Аффлек припускав, що обидва поквапилися - і були "занадто доступними" один для одного.
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Як би там не було, зараз закохані знову разом і не приховують своїх почуттів. Так, на одному з нових фото обидва показали ніжності на публіку, викликавши у деяких навіть насмішку.
"Мені здається, що він випиває кожен день", "придивилася... у нього ніби істерика трапилася а вона таким способом збила його хвилю😏 😏", " У них цукерково-букетний період... найкращий час...", "👏👏👏🔥🔥❤️❤️❤️Супер !!!Нехай будуть щасливі разом!!!", "Ну що за мода босоніжки і пальто", - написали коментатори.
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