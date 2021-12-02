Українська співачка, дизайнер, екс-солістка групи " Время и Стекло "і тренер нового сезону проекту" Голос країни " Надя Дорофєєва похвалилася шарфом від Gucci.

У ньому артистка прийшла прем'єру фільму" будинок Gucci " в Києві. Як пише Politeka.net, про покупку співачка розповіла в програмі" Світське життя", ведучою якої цього разу була Джамала. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

За словами Наді Дорофєєвої, у неї є три речі від Gucci: шарф окуляри і кросівки.

"Шарф коштує €300. І я так стояла перед ним, думала: "Господи, 300, ну блін!"Але у мене з'явилося нове правило-краще менше, але цінніше", - розповіла співачка.

Зазначимо, вартість шарфа артистки дорівнює дев'яти мінімальним пенсіям (в Україні з 1 грудня 2021 року мінімальна пенсійна виплати зросла і склала 2600 грн ).

Надя Дорофєєва додала, що вважає себе економною.

"Я економна. Я не купувала собі дорогоцінні речі. Мене жаба давила. Але два роки тому я почала потихеньку робити ці покупки не через понтів, а тому, що для мене це був знак того, що я багато попрацювала",-резюмувала 31 – річна співачка.

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