Відома продюсер, колишня дружина Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова засвітилася на благодійній вечері в обнімку зі своєю підопічною Надею Дорофєєвою.

Як пише Politeka.net, в Instagram 43-річна Горова поділилася кадрами, зробленими на важливому заході. Вона позувала в стильному костюмі і червоному піджаку.

"Мене завжди надихали люди, які роблять добрі справи. Вчора я відвідала Tabletochki Giving Tuesday Dinner - благодійну вечерю фонду @tabletochki_ в рамках глобального руху щедрий вівторок. Це був неймовірний вечір, наповнений атмосферою доброти, щастя і магії. Я пишаюся тим, що і ми зробили свій внесок у цю подію: на вечері @nadyadorofeeva в дуеті з засновником корпорації "Біосфера" @azdes69 виконала пісню Shallow, @realpotap виступив у ролі ведучого вечора», - зазначила Горова.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Іра, ви робите всі наші заходи такими душевними, талановитими і красивими", "Ридаю", "Які ви молодці", "Ух ти! Дуже надихаюче", "Ви робите добру справу", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ірина Горова розповіла про особисте життя після розлучення: "За рік жодного разу не...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Горова засвітилася в обіймах дітей: "Краще, ніж Настя".

Також Politeka писала, що Ірина Горова показала, як відпочиває з дітьми в Буковелі.